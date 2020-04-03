تويتر تطرح مجموعة من الأدوات للحصول على معلومات موثوقة بشأن كورونا

كشفت تقارير صحفية عن أن منصة التدوين المصغر "تويتر" طرحت مجموعة من الأدوات للحصول على معلومات موثوقة بشأن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقريرا قالت فيه إن تويتر ركز على اختيار مصدر القصة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، حتى لا ينشر أي أخبار مزيفة أو غير موثوق فيها حول وباء كوفيد 19.

وأوضح التقرير أن تويتر يكرس من خلال الأدوات والخوارزميات الجديدة ضمان وصول الأشخاص دون انقطاع وفي الوقت الحقيقي إلى التحديثات ذات الصلة محليًا وعالميًا في سياق الظروف الحالية لفتشي فيروس كورونا.

وقدمت تويتر مجموعة من النصائح للمساعدة في الحصول على معلومات موثوقة حول وباء كورونا، وجاءت تلك النصائح على النحو التالي:

- تفعيل خاصية الإشعارات من الحسابات الرسمية الموثقة مثل وزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية.

- صفحة الأحداث ثنائية اللغة للحصول على أحدث الحقائق حول كوفيد 19.

- استخدم علامات التصنيف حول التغريدات ذات الصلة مثل متابعة الهاشتاغات الأشهر حول كورونا مثلا.

- تنصح تويتر بأن التغريد أو إعادة التغريد أو التفاعل ينبغي أن يكون "مسؤولا" مع مصدر المعلومات الموثوق فقط.

- متابعة الحسابات الصحفية الوطنية والإقليمية للإطلاع على المعلومات والأخبار المرتبطة بفيروس كورونا في سياق عالمي ووطني وإقليمي.

- الإبلاغ عن أي تغريدة تعتقد أنها تنشر شائعات حول كوفيد 19.