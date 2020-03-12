بسبب فيروس كورونا... "تويتر" تلزم جميع موظفيها بالعمل من المنزل

ألزمت شركة "تويتر" جميع موظفيها بالعمل من المنزل، والبالغ عددهم نحو 4900 موظف.

ووفقا لما ذكرته قناة "سي إن بي سي"، يأتي هذا القرار بسبب تفشي فيروس كورونا في العديد من البلدان حول العالم.

وتمتلك الشركة الأمريكية التي يوجد مقرها في سان فرانسيسكو أكثر من 35 مقرا حول العالم.

وألزمت شركة "تويتر" بالفعل موظفيها في هونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية بالعمل بشكل إلزامي عن بعد.

وقالت تويتر إنها ستواصل دفع الرواتب للمتعاقدين والعاملين بأجر بالساعة لتغطية ساعات العمل الاعتيادية.

وتشهد الولايات المتحدة إلغاء العديد من الفعاليات الكبيرة، كما تفرض السلطات المحلية وسلطات الولايات حظرا على التجمعات.

وكانت رابطة دوري السلة الأمريكي للمحترفين قد علقت منافسات الموسم الحالي بعد اكتشاف حالة إصابة بالفيروس لدى أحد لاعبي فريق "يوتا جاز".

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن "فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي".

وأضاف: "قلقون للغاية لسرعة تفشي وباء كوفيد 19 وعدم مكافحته بما يكفي".

وأتم: "هناك 118000 إصابة بفيروس كورونا المستجد في 114 دولة ووفاة 4291 شخصا بالمرض".