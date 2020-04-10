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16:35 GMT10 أبريل/ نيسان 2020
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    دواء

    ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟

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    علوم
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (66)
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    منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، متحولًا إلى جائحة تهدد جميع من يعيشون على سطح الأرض، يترقب المواطنون ومن قبلهم الحكومات الوصول إلى حل حاسم وسلاح رادع يطمئن البشر في مواجهة عدوهم الخفي الجديد.

    الإشارات القادمة من العلماء في مختلف الشركات الصيدلانية والمعامل البحثية من شرق إلى غرب العالم، بدت متضاربة، البعض تحدث عن لقاح لا يمكن اعتماده قبل عام على الأقل، والبعض الآخر قال إن هناك أدوية واعدة في مكافحة المرض، فيما لمحت فئة ثالثة إلى الأمصال.

    جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي
    © REUTERS / Carlos Barria
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    الملياردير بيل غيتس، الناشط في المجال الخيري (خاصة في الجانب الطبي) يقول، إن الأمريكيين لن يكونوا آمنين تمامًا من جائحة فيروس كورونا المستجد حتى خريف العام المقبل، نظرًا لأن عملية تطوير اللقاح وتوزيعها ستستغرق أكثر من عام.

    في حين، دعا الرئيس الأمريكي إلى استخدام دواء قائم بالفعل ومخصص لمكافحة الملاريا ضد جائحة "كوفيد 19" (رغم أن الدواء لم يعتمد كمضاد لفيروس كورونا). اليابان والصين أيضًا لهما جهود في استخدام أدوية قائمة في مكافحة الوباء، فيما تختبر شركات عديدة أدوية أخرى.

    ومع ذلك، لا يبدو العالم مطمئنا حتى الآن أو كما يقول غيتس "ليس آمنًا من الخطر"، وكررت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا تحذيراتها من رفع الإجراءات الاحترازية حاليًا، وقالت إنه حتى بلدان أفريقيا لم يتفشَّ بها المرض بشكل كبير، ليست آمنة من الخطر هي الأخرى وطالبتها بالاستعداد جيدًا.

    لفهم الإشارات الصادرة من العلماء والتي تبدو متضاربة بعض الشيء، ينبغي أولًا النظر في مفهوم كل من (الدواء والمصل واللقاح)، لمعرفة كيف يعمل كل منها وأيها أهم في مكافحة الأمراض، لا سيما الوبائية منها.

    الدواء

    هو مركب كيميائي يمكن استخدامه أو إعطاؤه للبشر للمساعدة في تشخيص أو علاج أو التخفيف من حدة مرض أو الحالات غير الطبيعية الأخرى، بحسب تعريف مجلة "فارماسيستس فارم جورنال".

    محطة مترو أوختني رياد في موسكو، انتشار فيروس كورونا، روسيا 24 مارس
    © Sputnik . Evgeniy Biyatov
    الإعلان عن نسبة الأشخاص الذين يمتلكون مناعة ضد كورونا في روسيا

    وتعرف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "الدواء" بأنه المادة أو الوصفات الوطنية المستخدمة في التشخيص والعلاج والوقاية من أمراض البشر والحيوانات عن طريق التأثير على وظائف الجسم.

    تطوير العلاج يأخذ عدة مراحل قد تستغرق وقتًا طويلًا، وتبدأ من الأبحاث اللازمة لدراسة مسببات المرض والأعراض الناتجة عن الإصابة به، ثم اختبار المواد الكيميائية التي يمكنها معالجة المرض.

    المرحلة اللاحقة هي اختبار الدواء على الحيوانات، وإذا كانت التجارب واعدة ولم تظهر أضرار نتيجة استخدام الدواء، تتقدم الشركة أو المعمل إلى الهيئة المختصة بطلب للموافقة على بدء التجارب البشرية.

    تنقسم التجارب البشرية إلى عدة مراحل أيضًا، في كل مرحلة يتم الاستعانة بمجموعة أكبر من المتطوعين لقياس فعالية الدواء ومعرفة الآثار الجانبية. ينتهي الأمر بطلب اعتماد الدواء وبدء توزيعه.

    بالنسبة للأدوية التي (يميل بعض الأطباء) لاستخدامها في الولايات المتحدة واليابان والصين في مكافحة "كوفيد 19"، فإنها أدوية غير مخصصة في الأساس للقضاء على فيروس كورونا المستجد، وإنما أظهرت فعالية جزئية في مكافحته.

    وباختصار، أظهرت هذه الأدوية نجاح جزئي في مداواة بعض الأعراض الناتجة عن الإصابة بالفيروس ما يخفف عن المرضى قليلًا، ويحميهم من تدهور حالتهم الصحية، لكنه أدوية غير معتمدة بشكل نهائي وربما يكون لها آثار غير مفهومة حتى الآن على البشر.

    © Sputnik . Mohamed Hassan
    الجهود العالمية لتطوير علاج لمرض "كوفيد 19"

    المصل

    يقول الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بمركز المصل واللقاح المصري، إن المصل هو عبارة عن أجسام مضادة لمرض معين، يتم تحضيرها بالاستخلاص من الإنسان أو الحيوان الذي تكونت لديهم لحين الحاجة إليها.

    انتشار فيروس كورونا في تركيا - الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس في اسطنبول، ١٨ مارس ٢٠٢٠
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    محمدي قال في مقابلة مع تلفزيون "تن"، الشهر الماضي، إن الأمصال تستخدم بغرض علاجي، أو لتحقيق وقاية سريعة لكن لفترة قصيرة من أيام لأسابيع. المصل هو أحد مشتقات الدم التي تحتوي الأجسام المضادة.

    الاستخدام السريع ربما يمنح المصل أفضلية على اللقاح الذي يستغرق وقتًا في تشكيل دفاعات للجسم ضد المرض، وأيضًا قد يعني ذلك أنها أفضل من الدواء لأنها تخلق مضادات ضد مرض معين تغني الجسم عن طلب الدعم من الخارج (الدواء) في بعض الحالات.

    لكنها تدوم لفترة قصيرة كما يقول محمدي، وبالتالي، فإنها لن تكون فعالة في احتواء الأمراض، خاصة تلك الوبائية التي تتفشى على نطاق واسع وتهدد الكثيرين من البشر، وهنا يأتي اللقاح كحل أكثر فعالية.

    تجدر الإشارة إلى أن المصل يستخدم كحل علاجي، بمعنى أن يقوم بدور أشبه للدواء، ويمنح للمريض المصاب بالفعل، ولا تعد حلًا وقائيًا مثل اللقاح الذي يشكل منظومة دفاعية استباقية لمواجهة الخطر المحتمل.

    اللقاح (درع الأمان ضد كورونا)

    تحتوي اللقاحات على نفس الجراثيم المسببة للمرض المراد مكافحة انتشاره (على سبيل المثال، يحتوي لقاح الحصبة على فيروس الحصبة)، لكن يتم معالجته معمليًا لإضعافه لدرجة لا تصيب الشخص الذي يحصل عليه بالمرض، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض واتقائها في الولايات المتحدة.

    © AP Photo / Dominic Lipinski
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    يحفز اللقاح الجهاز المناعي للإنسان، بما يمكنه من إنتاج أجسام مضادة، تمامًا كما لو أنه أصيب بالمرض سابقًا لكن دون معاناة من الأعراض القاسية. هذا يجعل اللقاحات الحل الأقوى لمكافحة الأمراض، على عكس معظم الأدوية التي تعالج الجسم من المرض وأعراض، فإن اللقاحات تمنع الإصابة من الأساس.

    وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد اللقاح أحد أكثر الطرق فعالية للوقاية من الأمراض، حيث يساعد جهاز المناعة في الجسم على التعرف على مسببات الأمراض مثل الفيروسات أو البكتيريا ومكافحتها، مما يحافظ على سلامة الإنسان من الأمراض.

    يقول مصطفى محمدي، إن اللقاح قد يستغرق من 10 إلى 15 يوم كي يحفز الجسم على إنتاج الأجسام المضادة، وهو ما يعرف في عالم المناعة بالفعل البطيء، لكن المكسب الأهم أن الأجسام المنتجة تظل قائمة لفترة طويلة؛ بعضها يظل لعام أو ثلاثة أعوام وحتى طوال العمر، وبالتالي فإن المصل لا يغني عن اللقاح.

    تحمي اللقاحات حاليًا ضد أكثر من 25 مرضًا موهنًا أو مهددًا للحياة، بما في ذلك الحصبة وشلل الأطفال والكزاز والدفتيريا والتهاب السحايا والأنفلونزا والكزاز والتيفود وسرطان عنق الرحم.

    هذا لا يعني بالضرورة أن تكون اللقاحات هي العصا السحرية أو الحل الوحيد لمكافحة جائحة كورونا، لكن لكل شيء استخدام، فحتى يتم إنتاج اللقاح الخاص بهذا الفيروس، قد يكون من المجدي استخدام بعض الأدوية أخرى في التخفيف من آثار الإصابة به.

    وكذلك حال تم تطوير دواء أو مصل جديد قبل التوصل إلى لقاح (ثلاثتهم يحتاج إلى وقت للتطوير ويمر تقريبًا بنفس المراحل المشار إليها في الأعلى)، سيساهم ذلك كثير في التخفيف عن المرضى واحتواء الوباء، لكن يظل رهان العلماء في إنهاء الأزمة الحالية مرتبطًا يتطوير اللقاح.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (66)

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    الكلمات الدلالية:
    دواء, فيروس كورونا
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