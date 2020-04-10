إنجلترا... حصيلة وفيات ضخمة داخل المستشفيات فقط وتفاصيل مقلقة حول الضحايا

أعلنت السلطات الصحية في إنجلترا، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد -داخل المستشفيات- بمقدار 866 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.

وبحسب الإفادة الصحفية اليومية التي نقلتها "رويترز"، فإن إجمالي حالات الوفاة في إنجلترا بمرض "كوفيد 19" بلغت 8114 حالة وفاة. وتراوحت أعمار الضحايا الجدد بين 27 عامًا و100 عام، ولم يعرف 56 منهم أي أمراض مزمنة قبل الإصابة.

هذه التفاصيل تخالف المعتقد الشائع عن الفيروس في الأسابيع الأولى لانتشاره، والذي يرجح أنه كورونا يشكل خطرًا على المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة فقط، وهو اعتقاد بدأ الكثيرون التشكيك فيه مؤخرًا مع تزايد حالات الوفاة بين الشباب والأشخاص الخاليين من الأمراض المزمنة.

وحتى يوم أمس بلغ إجمالي الوفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة نحو 7900 حالة وفاة -أغلبها في إنجلترا-، ومن المنتظر إعلان البيانات الكاملة للمملكة في وقت لاحق، حيث ستقترب من حاجز الـ9 آلاف بعد الإضافة الكبيرة للحالات في إنجلترا.

على جانب آخر، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صباح اليوم الجمعة، أن هناك حوالي 1000 حالة وفاة في دور المسنين بسبب فيروس كورونا، لم تشملهم إحصائيات الوفاة البريطانية الرسمية، حيث استثنتهم السلطات من العدد الإجمالي للوفيات.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوضع الحالي ربما يثير مخاوف من أن السلطات البريطانية ربما تقلل من تأثير فيروس كورونا على الشرائح الأكثر ضعفا من السكان ولا يعيرون ذلك اهتماما كبيرا، لأنه لا يمكنهم تقديم المساعدة اللازمة لدور المسنين.