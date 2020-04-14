قبل ساعات من إطلاقها رسميا... كل ما تريد معرفته عن هواتف "وان بلس 8" الجديدة

تستعد شركة "وان بلس" الصينية الرائدة لأن تطلق عدد من هواتفها الجديدة "وان بلس 8"، في مؤتمر ستعرضه عبر تقنية "البث المباشر" على كل جمهور وعشاق تلك الهواتف عبر العالم.

ولن تعقد "وان بلس" هذا العام، مؤتمرا صحفيا عالميا كما اعتادت، ولكن ستكتفي بمؤتمر عبر الإنترنت لتعرض فيه مميزات منتجاتها الجديدة المرتقبة.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن البث المباشر للمؤتمر سينطلق مساء اليوم عبر رابط بث مباشر موجود على حساب "وان بلس" بموقع "يوتيوب".

وستطلق "وان بلس" في هذا المؤتمر هاتفي "وان بلس 8" و"وان بلس 8 برو"، ويبدو أنها ستؤجل إطلاق "وان بلس 8 لايت" إلى وقت لاحق.

ومن المتوقع أن تتراوح أسعار هواتف "وان بلس 8" الجديدة بين 719 و729 يورو، فيما ستتراوح أسعار هواتف "وان بلس 8 برو" بين 819 و829 يورو.

ومن المتوقع أيضا أن يتم دعم "وان بلس 8" بشاشة مميزة من نوع "فول أموليد" بقياس 6.55 بوصة بدقة "FullHD+"، فيما ستحصل نسخة "وان بلس 8 برو" على شاشة من نوع "كواد + فلويد أموليد" بقياس 6.78 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز.

وستعتمد نسخة "وان بلس 8" على مستشعر كاميرا من نوع "سوني آي إم إكس 586" بدقة 48 ميغابيكسل، ووحدات ماكرو فائقة الدقة بجودة 16 ميغابيكسل ووحدات ماكرو أخرى بدقة 2 ميغابيكسل.

OnePlus 8 launching price: OnePlus 8 Pro leaked before launch https://t.co/gThWUi5tLJ pic.twitter.com/97SGXE0dnc — Middle East Headlines (@m_e_headlines) April 14, 2020

​أما بالنسبة لكاميرا "وان بلس 8 برو" فستكون أكثر قوة وقدرة بمستشعر فائق بدقة 48 ميغابيكسل، وآخر أصغر حجما بدقة 48 ميغابيكسل أيضا ومستشعر ماكرو للقطات من مسافات قريبة تبلغ 3 سم فقط، وتقنية تصوير فوتوغرافي ذات تقنيات تقريب بصري عالية بدقة 8 ميغابيكسل، ومستشعر ألوان إضافي بدقة 5 ميغابيكسل.