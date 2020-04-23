"غوغل" تضيف أدوات بحث لمساعدتك في "الحجر المنزلي"

وأوضح تقرير منشور على موقع "تايمز نيوز ناو" أ، "غوغل أضافت لمحرك بحثها إمكانية البحث عن الأفلام والبرامج التلفزيونية والأعمال الدارمية ضمن القائمة التي تحب متابعتها".

وأشارت غوغل إلى أن تلك الميزات الجديدة تستهدف مساعدة الأشخاص على البقاء في منزلهم ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وعدم شعورهم بالملل ما قد يدفعهم للخروج من المنزل.

وأضافت "غوغل" أيضا تقنية جديدة أطلقت عليها اسم "ما يجب مشاهدته"، والتي تتضمن قائمة توصيات يمكن الإطلاع عليها.

كما أتاحت "غوغل" إمكانية إضافة تلك القائمة إلى أي خدمة تصفح أخرى، مثل "أندرويد تي في" أو "نتفلكس" أو "ديزني بلس"، أو حتى "يوتيوب".