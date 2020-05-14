دراسة: تغيير نمط الحياة قد يساعد المصابين بأمراض عقلية شديدة على العيش لفترة أطول

أكدت دراسة جديدة أجراها باحثون في الكلية الملكية في لندن ومعاهد أخرى في المملكة المتحدة أن حل 3 مشكلات صحية قد يساعد المصابين بأمراض عقلية شديدة على العيش لفترة أطول.

وأجرى الباحثون البريطانيون تحليلًا لمعلومات الدراسة المتاحة، في محاولة للمساعدة على توجيه سياسة الصحة العامة، وكان الهدف هو التحقق من تأثير السيطرة على عوامل الخطورة في حياة من يعانون أمراضًا عقلية شديدة، بحسب ما ذكر موقع "ibelieveinsci".

ووجد الباحثون أن التحسن في هذه المجالات يؤدي إلى زيادة متوسط العمر المتوقع، قسم الفريق المشكلات إلى 3 فئات:

السلوكيات غير الصحية: مثل التدخين واتباع نمط حياة خال من النشاط.

عوامل الرعاية الصحية: تتضمن عدم الاستفادة من العلاجات المُتاحة، مثل الحصول على الأدوية أو الوصول إلى مصادر الرعاية الصحية.

محددات اجتماعية: مثل العزلة الاجتماعية الناجمة عن الرفض الاجتماعي الشديد أو الاستبعاد من الأنشطة الاجتماعية.

قال أليكس دريجان، المؤلف الرئيس للدراسة: "أظهرت دراستنا أنه من طريق معالجة السلوكيات الصحية وتحسين مجال الرعاية الصحية والقضايا الاجتماعية لدى من يعانون الأمراض العقلية الشديدة، استطعنا زيادة متوسط عمرهم المتوقع بنحو 4 – 7 سنوات".

ولاحظ الباحثون تأثيرًا أعمق حال عُولجت المشكلات الثلاث جميعها بفعالية، فالأمراض العقلية قد تظهر في أي وقت من الحياة، ولاحظ الفريق تغيرًا إيجابيًا في طول العمر حال عُولجت المشكلات الثلاث مبكرًا، إذ ازداد متوسط العمر المتوقع 4 سنوات لدى من يعانون اضطرابًا ثنائي القطب، و7 سنوات لدى من يعانون الفصام.

وأضاف دريجان: "يشير التحليل إلى أنه باتباع أساليب مختلفة لمساعدة المرضى المصابين بأمراض عقلية شديدة، فإن ذلك أفضل بكثير من اتباع أسلوب واحد، إذ تظهر فوائد كبرى عند معالجة مشكلات السلوكيات غير الصحية ومشكلات الرعاية الصحية والقضايا الاجتماعية في آن".

وأشارت النتائج أيضًا إلى أن مقدمي الرعاية الطبية يجب أن يعتمدوا نظرةً شاملة إلى مرضاهم الذين يعانون الأمراض العقلية.