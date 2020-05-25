تسريبات تكشف المواصفات والشكل النهائي لأيقونة "سامسونغ غلاكسي نوت 20+"

كشفت تقارير صحفية عالمية عن التسريبات التي تكشف المواصفات الكاملة والشكل النهائي لأيقونة شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية المرتقبة.

وأظهر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص جملة من التسريبات، التي تكشف عن تصميم مختلف لطريقة اصطفاف الكاميرا في هاتف "غلاكسي نوت 20+".

وأظهرت التسريبات أن أبعاد هاتف "غلاكسي نوت 20+" طولها سيبلغ 165 ملم، وعرضها 77.2 ملم، وسمكها 7.6 ملم عن القاعدة و10.7 ملم عند الكاميرا.

كما سيأتي هاتف "غلاكسي نوت 20+" بحواف علوية وسفلية وحواف منحنية للوحة الأمامية والخلفية.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية سيكون عبارة عن ثقب واحد في المنتصف، أما مفتاح التشغيل والتحكم في الصوت سيكون في الجانب الأيمن من أيقونة سامسونغ المرتقبة.

ولم تكشف التسريبات المواصفات الخاصة بالكاميرات الخلفية أو الأمامية، ولكنها أشارت إلى أنها ستكون أفضل من نسخة "غلاكسي نوت 20".

Latest Samsung Galaxy Note20+ renders as proposed by @BenGeskin Based on latest leaks from @Pigtou_ x @OnLeaks



What are your thoughts ?? pic.twitter.com/ExSBSFs4TE — DevAnsh Rohilla (@RDevansh1) May 25, 2020

​ومن المتوقع أن تعلن سامسونغ رسميا عن الهاتف خلال شهر أغسطس/آب المقبل، خلال حدث سيتم بثه عبر الإنترنت فقط، بسبب الوضع الحالي لأزمة تفشي "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".