تسجيل
09:11 GMT31 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    غوغل

    ميزات ومهام استثنائية جديدة في بريد "جيميل"... تعمل بتلك الطريقة

    © Sputnik . Алексей Витвицкий . غوغل
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104361/61/1043616144_0:316:3077:2047_1200x675_80_0_0_b4c2ebaa5e31061b54f0545fd9a8dfce.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202005311045575812-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9/

    طرحت شركة "غوغل" الأمريكية ميزات ومهام جديدة استثنائية في بريدها الأشهر في العالم "جيميل".

    وأتاحت تلك الميزات الجديدة على "جيميل" إمكانية إرسال واستقبال الرسائل ومشاركة الملفات والمستندات المهمة بصورة مجمعة وشاملة، بحيث تفيد من يعملون في المنزل أو يدرسون عن بعد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

    وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن بريد "جيميل" يتيح إمكانية إرسال الرسائل واستلامها بشكل مجمع من دون أي قيود.

    بريد جيميل Gmail
    © Sputnik .
    "غوغل" تطرح تحديثا لبريد "جيميل" يجعل البحث أسهل

    وأضافت "جيميل" عدد من قائمة الإعدادات السريعة، التي تضيف ميزات جديدة يمكن للمستخدم من خلالها تخصيص بريدهم الوارد.

    وأشارت "غوغل" إلى أن قائمة الإعدادات السريعة الجديدة في "جيميل"، التي يمكن من خلالها البحث وتصميم البريد الوارد الخاص بكل مستخدم.

    وسيكون التحديث الجديد متاحا لكل عملاء "جي سويت" وكل من لهم حسابات شخصية على بريد "جيميل".

    وستسمح الإعدادات الجديدة أيضًا للمستخدمين بتخصيص كثافة البريد الإلكتروني، واختيار نوع بريد وارد جديد، وتطبيق سمات جديدة عبر البريد الخاص بشركة "غوغل".

     خطوات التفعيل

    ومن أجل تفعيل خصائص "جيميل" الجديدة تلك، وإضافة قائمة الإعدادات السريعة الجديدة، والمساعدة في العثور على تخطيطات وإعدادات وسمات مختلفة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

    - انقر على خيار الإعدادات.

    - سترى إمكانية التنقل بين واجهات مختلفة وأنواع صندوق وارد مختلفة وخيارات عرض مختلفة إلى جانب بريدك الوارد الحقيقي.

    ​- عند تحديد الخيار المتاح له، سيتم تحديث البريد الوارد، وسيقدم لك "جيميل" إمكانية معاينة كيفية ظهور حسابك بمجرد تحديد السمة.

    - قبل وضع اللمسات الأخيرة على السمة، يمكنك اختيار موضوعات متعددة واستخدام السمة التي تناسبك وفقًا لذلك.

    - انقر فوق خيار "مشاهدة كافة الإعدادات" لتصفح قائمة الإعدادات الكاملة المتاحة للمستخدمين.

    ومن المتوقع أن يتم طرح هذا التحديث بصورة شاملة لكل المستخدمين اعتبارا من 22 يونيو/حزيران 2020، فيما طرحت لعدد محدود من المستخدمين اعتبارا من 26 مايو/أيار الجاري.

    انظر أيضا:

    "غوغل" تحذر مستخدمي "جيميل": انتهت المهلة
    صدمة... هاتف "هواوي" الجديد لن يكون عليه "يوتيوب" أو "جيميل" أو "خرائط غوغل"
    "جيميل" تطرح تحديثا يسمح بميزة غريبة غير مسبوقة
    "غوغل" تطرح تحديثا لبريد "جيميل" يجعل البحث أسهل
    الكلمات الدلالية:
    Gmail, Google, بريد الكتروني, بريد, جيميل, شركة غوغل, غوغل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رجل يرتدي كمامة من صنع يديه في تشيناي، في الهند 26  مايو/ أيار 2020
    ماذا حدث بحلول نهاية الربيع... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    محاربون قدامى أمريكيون يتوجهون إلى روسيا
    محاربون قدامى أمريكيون يتوجهون إلى روسيا
    مدينة الدقم.. قلعة سلطان عمان الاقتصادية الضخمة
    مدينة الدقم.. قلعة سلطان عمان الاقتصادية الضخمة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك