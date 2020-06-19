اليابان تطلق تطبيقا لتتبع مرضى "كوفيد 19" بالتعاون بين مايكروسوفت وأبل وغوغل

تستعد اليابان لأن تطلق رسميا تطبيقا يتتبع مرضى "كوفيد 19"، يسمح بمنع حدوث موجة ثانية من العدوى التي قد تكون قاتلة.

ومن المتوقع أن يتم طرح التطبيق خلال الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكره مصدر حكومي ياباني لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وقامت شركة "مايكروسوفت" بوضع التطبيق بالتعاون مع شركتي "أبل" و"غوغل".

وتخطى التطبيق عدد من التحديات التشريعية المختلفة، خاصة وسط مطالبات عديدة بألا تكون تلك التطبيقات انتهاكا لخصوصية المستخدم.

​وكلفت الحكومة اليابانية فريقا من مطوري "مايكروسوفت" لإنشاء التطبيق بالتعاون مع أبل وغوغل، وتم تعيين شركة "كود فور جابان" التي تقود المشروع الذي ستظهر نتائجه قريبا إلى النور.

وفرضت "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" شروطا واسعة قبل برمجة التطبيق، والتي من أبرزها ألا يتم إدارة التطبيق إلا من خلال وكالات الصحة العامة.

ومن المتوقع أن تطلق اليابان على التطبيق اسم "كوكوا" الذي يسمح بجمع بيانات مصابي "كوفيد 19" عن طريق تقنية البلوتوث عندما يقترب أحدهم من الآخر أو من شخص آخر غير مصاب بمسافة متر واحد لأكثر من 15 دقيقة.

ويقوم التطبيق بمسح بيانات الاتصال الخاصة بالشخص الموجود بجوار مصاب "كوفيد 19" لنحو أسبوعين، وإبلاغ أي شخص كان على مقربة من المريض طوال تلك الفترة.

ولا يقوم التطبيق بتخزين أية معلومات شخصية للمستخدم مثل المواقع الجغرافية أو أرقام الهواتف، ما يمثل انتهاكا لخصوصية المستخدم.