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    صيدلانية تزيل علب أدوية فيتامين Uvesterol D من رف في صيدلية في بوردو، جنوب غرب فرنسا، 4 يناير/ كانون الثاني 2017

    عنصران أساسيان انخفاضهما يفقدك الذاكرة

    © AFP 2020 / MEHDI FEDOUACH
    علوم
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    يعاني كبار السن من فقدان بعض العناصر الأساسية في أجسامهم، ما يسبب خللا في عمل الدماغ وأمراض فقدان الذاكرة وألزهايمر، لذلك ينصح بدعم الجسم بالمكملات الغذائية عقب مراحل عمرية معينة بعد استشارة الأطباء.

    ويعتبر ضعف الذاكرة من المشاكل الشائعة في وقتنا الحالي، لأسباب كثيرة، أهمها الاعتماد الكبير على التقنيات الحديثة مثل الهواتف والأجهزة الذكية والتي تسبب بدورها انخفاضا بنسبة تحفيز الدماغ على العمل.

    فتاة تأكل اللحم
    © Fotolia / Puhhha
    تدمر جمال الوجه... 14 مؤشرا خطيرا لنقص فيتامين "ب 7" في الجسم
    بالإضافة إلى ذلك قد يكون انخفاض بعض الفيتامينات أو العناصر من الأسباب الرئيسية لضعف الذاكرة أو النسيان وغيرها من الحالات المتعلقة بالصحة الدماغية للإنسان.

    وحددت مجلة "healthline" العلمية المتخصصة أهم الفيتامينات التي يؤدي انخفاضها إلى مشاكل حقيقية في الذاكرة اعتمادا على العيديد من الأبحاث العالمية المنشورة وهي:

    فيتامين "ب 12"

    أشارت الكثير من الأبحاث إلى الدور الكبير الذي يلعبه فيتامين "ب 12" في منع تدهور الذاكرة والحفاظ على القدرة العقلية للأشخاص، وبحسب البروفيسور مايو كلينيس، فإن وجود ما يكفي من فيتامين "ب 12" في النظام الغذائي يمكن أن يحسن الذاكرة.

    لكن الأبحاث أكدت عدم وجود أدلة من شأنها أن تزيد من قدرة الذاكرة في حال تناول كميات أكبر من الفيتامينات، لكنها أكدت أن تناول "ب 12" يمكن أن يبطئ التدهور المعرفي لدى الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر المبكر عند تناوله مع أحماض أوميغا 3 الدهنية.

    ويمكن الحصول على كميات كافية من فيتامين "ب 12" من خلال بعض الأطعمة كالأسماك ولحوم الدجاج والحبوب الكاملة.

    فيتامين "أي"

    تشير الكثير من الأدلة العلمية إلى أن فيتامين "أي" يفيد العقل والذاكرة لدى الكبار السن، وبحسب دراسة علمية منشورة في عام 2014، وجدت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن الكميات الكبيرة من فيتامين "أي" يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من مرض ألزهايمر الخفيف والمتوسط.

    المغنية سيلينا غوميز خلال أداء أغنية وولفز (Wolves) في الحفل الموسيقي لتوزيع جوائز American Music Awards 2017 في لوس أنجلوس، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © AP Photo / Matt Sayles
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    ووفقا للبروفيسور جاد مارشال، الباحث في كلية الطب بجامعة "هارفارد"، فإن تناول أكثر من 1000 وحدة دولية يوميًا من فيتامين "أي" أمر محفوف بالمخاطر، بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية وسيولة الدم، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستات.

    وبغض النظر عن العمر أو الحالة الصحية، يحتاج الجسم للحصول على فيتامين "أي" بشكل يومي من خلال بعض الأطعمة حيث يتواجد بشكل خاص في المكسرات والبذور والفاكهة والتوت والأفوغادو والتوت الأسود والسبانخ والفلفل.

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    الكلمات الدلالية:
    الذاكرة, فيتامينات
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