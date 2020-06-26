تسريبات تكشف عن سعر "آيفون 12" المرتقب

كشفت تقارير صحفية مسربة عن السعر المتوقع أن تطرح به شركة "أبل" الأمريكية هاتفها "آيفون 12".

أشار تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن سعر هاتف "آيفون 12" ربما سيكون أقل من 600 دولار أمريكي.

my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 max iphone 12(4g) if it happens will be 549$ 4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said. — Omega LEAKS and RUMORS (@omegaleaks) June 25, 2020

​ونقل التقرير عن مصادر من داخل "أبل" قولهم إن نسخة "4G" لهاتف "آيفون 12" بقياس 5.4 بوصة سيتم طرحها بسعر تنافسي كبير 549 دولارا أمريكيا.

وأشار إلى أن "أبل" تضع مخططات تسعير أخرى لهواتف "آيفون" حسب سعات تخزينها وذاكرة الوصول العشوائي "رام" تبدأ من 649 دولارا و749 دولارا و999 دولارا حتى تصل إلى 1099 دولارا أمريكيا.

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇 5.4 iPhone 12 D52G OLED / 5G 2 cam $649 6.1 iPhone 12 D53G OLED / 5G 2 cam $749 6.1 iPhone 12 Pro D53P OLED / 5G 3 cam + LiDAR $999 6.7 iPhone 12 Pro Max D54P OLED / 5G 3 cam + LiDAR $1,099 — Jon ProSur (@jon_prosser) April 30, 2020

​ومن المتوقع أن تعلن شركة "أبل" الأمريكية عن عائلة "آيفون 12" المرتقبة في وقت ما من شهر سبتمبر المقبل.

ومن المتوقع أن تأتي الهواتف بثلاثة أحجام مختلفة بقياس 5.4 بوصة و6.1 بوصة و6.7 بوصة.