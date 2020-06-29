تم اكتشافها في إيران... سر إطلاق العلماء اسم "الجوكر" على عناكب

قرر علماء تسمية نوع جديد من العناكب باسم الممثل خواكين فينيكس، بطل فيلم "الجوكر" الذي عرض في عام 2019، وحاز على جائزة أوسكار أفضل رئيسي.

وترجع تسمية العلماء للعناكب باسم "لوريديا فينيكسي" إلى أن ظهرها منقوش بصورة مذهلة باللونين الأحمر والأبيض ليظهر ابتسامة "الجوكر" عدو "باتمان" اللدود.

وتم اكتشاف "لوريديا فينيكسي" في إيران، وأفاد العلماء في دراسة جديدة أن هذه هي أول أنواع عناكب سلالة "لوريديا" التي يتم اكتشافها خارج منطقة البحر الأبيض المتوسط.

واكتشفت العناكب لأول مرة في عام 2018، وتضم أربعة أنواع.

ويبلغ طول جسم العنكبوت نحو 0.3 بوصة فقط (8 ملليمترات) ومغطى بالشعر الصغير.

New species of velvet spider described from Iran, Loureedia phoenixi. Researcher Alireza Zamani and his team discovered two male species of the Loureedia phoenixi in Alborz Province of Iran #Iran pic.twitter.com/9s5FtiUm1l — Wildlife Institute (@WildInstitute) June 29, 2020

وتعرف عناكب "لوريديا" بأنها "عناكب مخملية" وذلك لأنها ترتدي معاطف كثيفة ومخملية، على حد قول مؤلف الدراسة الرئيسي عام العناكب الإيراني علي رضا زاماني لموقع "لايف ساينس".

وتابع أن العناكب المخملية مثيرة للاهتمام بشكل خاص لعلماء العناكب، لأن البعض منها لديها عادات غير عادية، مثل التعاون لبناء أعشاش جماعية ورعاية جماعية لصغارهم.

Gonna legally change my name to Loureedia Phoenixi. https://t.co/d6HkiNYLgH — Nic Buchel 🗿 (@nicbuchel) June 27, 2020

ويعد اكتشاف عنكبوت "لوريديا" أمرا ليس بالسهل على الإطلاق، لأنه ينشط فوق سطح الأرض فقط لمدة ثلاثة أسابيع كل عام.

وأشار زماني إلى أن "هذه العناكب تقضي معظم حياتها في أعشاشها تحت الأرض"، وأوضح أن الذكور يتركون جحورهم للبحث عن الإناث "عادة من أواخر أكتوبر/ تشرين الأول إلى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني"، ويظهر العنكبوت إلى السطح عندما يغادرون عش أمهم.