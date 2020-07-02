بالخطوات... كيف تجعل بريدك الإلكتروني "محصنا" من أي اختراق

يخشى عدد كبير من الناس من اختراق بريدهم الإلكتروني الذي يوجد عليه معظم أسرارهم ورسائلهم الخاصة والرسمية وربما صورهم وبياناتهم البنكية وملفاتهم الحساسة.

وتعتبر خدمة البريد الإلكتروني من غوغل "جيميل"، أحد أبرز خدمات البريد الإلكتروني المجانية حول العالم، ولكن ينبغي تأمين تلك الخدمة، حتى لا يصبح المستخدم فريسة سهلة لعمليات الاختراق، التي قد تهدد معلوماته وبياناته الشخصية والبنكية وربما تفضح أسرار عمله.

ولتأمين حسابك ينبغي أن يتبع الشخص نصائح الأمان الثلاثة، وفقا لما نشره موقع "تايمز نيوز ناو".

وجاءت تلك النصائح الثلاثة على النحو التالي:

1- المصادقة الثنائية:

تمكن المصادقة الثنائية من تسجيل الدخول لحسابه عبر البريد الإلكتروني، والتي تسمح بإمكانية الوصول إلى كلمة المرور ورمز التحقق الذي يتم إرساله إلى رقم هاتفك المحمول المسجل لدى خدمة البريد الإلكتروني.

ولتنشيط تلك التقنية ينبغي اتباع الخطوات التالية:

- افتح حساب بريدك الإلكتروني وانتقل إلى إدارة الحساب الخاص بك، ثم انقر فوق خيار الأمان.

- الآن، في خيار "تسجيل الدخول إلى غوغل"، انقر فوق المصادقة الثنائية واضغط على البدء واتبع التعليمات.

- يمكنك الآن إدخال رقم هاتفك أو رسالتك النصية أو مكالمة صوتية للمصادقة الثنائية.

2- تنبيه كلمة المرور:

تعمل تلك التقنية أنه إذا تم إدخال كلمة المرور الخاصة بحسابك على موقع غير تابع لخدمة البريد الإلكتروني "غوغل"، فسيتم إعلامك عن طريق إشعار لتنبيهك بأنك تدخل كلمة مرورك إلى موقغ غير تابع لـ"غوغل".

ويمكن تنشيط تلك التقنية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- افتح متصفح "غوغل كروم" وقم بتسجيل الدخول إلى حساب "غوغل" الخاص بك باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.

- قم بتنزيل كلمة المرور من متجر "كروم" واتبع التعليمات.

- قم بتسجيل الدخول مرة أخرى للبدء من جديد وصول الإشعارات له.

3- التحقق من الأنشطة المشبوهة:

يخطرك "جيميل" بأي أنشطة مشبوهة عن طريق إرسال الإشعارات على الفور إذا حاول شخص ما تسجيل الدخول من موقع أو جهاز آخر.

ولتفعيل تلك التقنية ينبغي السير على الخطوات التالية:

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب جيميل الخاص بك وانتقل إلى إدارة حساب غوغل الخاص بك.

- الآن، انقر فوق خيار "الأمان" وحدد مراجعة تفاصيل الأمان.

- عند النقر فوق التفاصيل، يمكنك الآن عرض التاريخ والوقت والموقع ونوع الجهاز المستخدم الذي تمكن من الوصول إلى حساب جيميل الخاص بك.