دواء مصنوع من بكتيريا الأمعاء قد يقضي على كورونا

يجري علماء بريطانيون اختبارات لدواء جديد مصنوع من بكتيريا الأمعاء، يمكن أن يصبح علاجا للمصابين بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ويعتقد العلماء أن بكتيريا الأمعاء تقلل من تلف أنسجة الرئة الناجمة عن الالتهاب بسبب مرض "كوفيد-19"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وغالبا ما تظهر أعراض المرض الخطيرة على الأشخاص عندما يتفاعل نظامهم المناعي مع فيروس كورونا المستجد، ويبدأ في إحداث أضرار جانبية للجسم.

ويأمل العلماء أن يوقف الدواء الجديد فيروس كورونا المستجد دون أن يثبط الاستجابة المناعية اللازمة للتعامل مع العدوى الفيروسية.

وفي حال نجاح الدواء وأثبت فعاليته، فإن العلماء يخططون لإعطائه للمرضى قبل أن يتطور لديهم مشاكل في التنفس، مما يقلل الدخول إلى المستشفيات وكذلك الأعداد التي تحتاج إلى أسرة بداخل غرف العناية المركزة.

وتحتوي أقراص الدواء البريطانية المعروفة باسم "MRx-4DP0004" وتنتمي لفئة العلاجات البيولوجية على المليارات من خلايا المايكروبيوم التي تتواجد في الأمعاء.

وأجرت شركة "فارما فور دي"، التي تتخذ من مدينة ليدز مقرا لها، التجارب ما قبل السريرية على الدواء باستخدام سلالات من بكتيريا الأمعاء، واكتشفت أنها قادرة على خفض الضرر الناجم عن الإصابة بالعدوى.

ونجحت الحبوب في تخفيض نوعا من الخلايا المناعية التي يعتقد أن لها دورا رئيسيا في حدوث الالتهاب وإلحاق الضرر بالرئتين لدى مرضى "كورونا".

وخلال التجارب، سيتم إعطاء ثلثي المرضى المشاركين بالتجربة الدواء مرتين يوميا لمدة أسبوعين، بينما سيتلقى الثلث الأخير علاجا بديلا.

ويشارك في التجارب السريرية الخاصة بالدواء 90 مريضا، وستتم مراقبة حالة المرضى بشكل يومي على مدى أسبوعين لتتبع ظهور أي أعراض أو تقدم للفيروس، وسيتم تحديد مواعيد متابعة لهم بعد 14 و28 يوما.

ويؤكد الرئيس التنفيذي لشركة "فارما فور دي" أن "القدرة على علاج الالتهاب المفرط في الرئتين بأمان يجب أن يكون أولوية عند تطوير العلاجات للمرضى الذين يعانون من آثار تنفسية خطيرة للغاية ناجمة عن العدوى".

وتابع: "بالنظر إلى معدلات الأمان لعقارنا، نود في نهاية المطاف علاج المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة قبل أن يحتاجوا إلى الذهاب إلى المستشفى، مما يقلل من فرص مضاعفات الجهاز التنفسي ومتطلبات النقل إلى العناية المركزة".

فيما اعتبر الدكتور أليكس ستيفنسون، الرئيس العلمي في "فارما فور دي" أن "تقليل الالتهاب المفرط خاصة في الموجود في الرئتين هو المفتاح لمنع تفاقم الأعراض المرتبطة بـ "كوفيد-19" الأكثر شدة".

وأشار إلى أن الشركة أظهرت أن دواء "MRx-4DP0004" لديه القدرة على استهداف الالتهابات في الرئتين، مما قد يقلل من مشاكل الجهاز التنفسي المركزية لـ "كوفيد-19".

يذكر أن أعداد المصابين بفيروس كورونا تجاوزت الـ11 مليون، وصل عدد المتعافين منهم لقرابة الـ6 ملايين، فيما تجاوز عدد الوفيات 5 ملايين و25 ألفا.