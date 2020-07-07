اختراع جديد يساعد هواتف سامسونغ على مكافحة البكتيريا والفيروسات

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية سجلت براءات اختراع جديدة تساعد هواتفها الذكية على مكافحة البكتيريا والفيروسات.

وأشار موقع "أندرويد هيدلاين" التقني المتخصص إلى أن "سامسونغ" طالبت بتسجيل علامة تجارية جديدة من نوعها يمكنها أن تحمي مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة من خطر الفيروسات المميت مثل كورونا المستجد.

وأوضحت أن العلامة التجارية ستساعد في تصنيع تقنيات وإكسسوارات خاصة بتلك الهواتف تساعد على إزالة البكتيريا والجراثيم من أجهزة "سامسونغ".

ونقل الموقع عن مصادر من داخل الشركة الكورية الجنوبية تأكيدهم أن تلك الإكسسوارات عبارة عن أغطية أو جوارب للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية أو المحمولة، مطلية بطبقات تتمتع بخواص مضادة للفيروسات والبكتيريا.

ويمكن أن تقتل تلك الأغطية الفيروسات والميكروبات التي تحاول الوصول إلى الجهاز بنسبة 90% في غضون 10 دقائق فقط.

كما تقتل تلك الأغطية من "سامسونغ" الفيروسات والميكروبات بنسبة 99.9% في ساعتين فقط.

وتوقعت المصادر أن يتم إنتاج تلك الإكسسوارات في بلدان مثل إيطاليا وإسبانيا وسويسرا، ثم تباع بعدها إلى دول أخرى.

وكانت سامسونغ قد أطلقت في وقت سابق تقنية شحن الهواتف لاسلكيا، التي تعتمد على ميزة تعقيم الهاتف وقتل الجراثم والميكروبات والفيروسات به، مستخدمة الأشعة فوق البنفسجية.