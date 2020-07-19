علماء يفسرون انخفاض وفيات "كورونا" في بعض البلدان ويكشفون قائمة أطعمة تحمي من الفيروس

نقلت الصحيفة البريطانية "ذي صن" عن خبراء، أن الأطعمة التي تحتوي على الملفوف أو مخلل الملفوف يمكنها أن تكون مفيدة للحماية ضد فيروس كورونا.

وقال باحثون أوروبيون، إن تناول هذه الأغذية قد يفسر سبب انخفاض الوفيات من كورونا في بلدان مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية فالملفوف يشكل جزءا كبيرا من نظامهم الغذائي.

وأضاف الباحثون، أن اللبن يمكن أن يحمي من كورونا أيضا فالدول مثل اليونان وبلغاريا وتركيا تستهلكه بشكل كبير كما قد شهدت نسبة وفيات منخفضة أيضا.

وأوضح الأستاذ الطب الرئوي في جامعة مونبلييه، فرنسا وخبير سابق في منظمة الصحة العالمية، جان بوسك، إن نوع الحمية الغذائية يمكن أن تلعب دورا مناعيا هاما ضد كورونا، وأشار إلى أنه غير نظامه الغذائي الآن ويتناول الملفوف ثلاث مرات في الأسبوع ومخلل الملفوف مرة في الأسبوع ويشرب اللبن كل صباح كما يتناول الخضروات المخللة أيضا.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة "Clinical and Translational Allergy"، أن معدل الوفيات في ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا ودول البلطيق وفنلندا أقل بكثير من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ووفقا للباحثين فربما أن يكون الأمر متعلق بتناول سكان تلك البلدان للأطعمة المخمرة الغنية بمضادات الأكسدة ويعتقد أنها تقلل من مستويات إنزيم ACE2، الذي يساعد على انتشار فيروس كورونا في خلايا الجسم.