"غوغل" تقرر اعتماد طريقة جديدة تضمن خصوصيتك

اعتمدت شركة "غوغل" الأمريكية طريقة وتقنية جديدة يمكنها أن تضمن خصوصيتك سواء عند استخدامك محرك البحث أو متصفح "غوغل كروم".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك التقنية تتيح للمستخدم استبدال ملفات تعريف الارتباط التي يمكن لأي طرف ثالث أن يصل إليها.

وتأمل "غوغل" أن تساهم تلك الخطوة في التخلص التدريجي من ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث في كروم والتي كانت تفتح الباب أمام اختراق خصوصية مستخدميها.

وأوضحت "غوغل" أنها تسعى من خلال تلك الخطوة أن تختبر رموز ثقة خاصة بها مع المطورين، بحيث تتخلص تدريجيا من تلك الملفات التي تسمح لأطراف ثالثة بالإطلاع على محتوى مستخدميها الخاص.

وتهدف رموز الثقة إلى تعزيز ثقة المستخدم عبر المواقع دون الاعتماد على بيانات تحديد الهوية المستمرة مثل ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية، فهي تمنع نظريًا الاحتيال على الإعلانات القائمة على الروبوت دون ربط البيانات بالأفراد.

لا تزال الشركة الأمريكية تأمل في القضاء على ملفات تعريف الارتباط للأطراف الثالثة بحلول عام 2022.