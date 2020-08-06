وثيقة مسربة تكشف تفاصيل جديدة عن أيقونة "غوغل" المقبلة

وكشفت الوثيقة المسربة، وفقا لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص عن تفاصيل هاتف "غوغل بيكسل 5 أيه" المرتقب.
Foldable Pixel #MadebyGoogle ? Google Pixel Z perhaps? #Google Patent @ WIPO https://t.co/pJzERoP0Vu pic.twitter.com/q1aNPu5vxU
— Jasper van Wezel (@Jv_Wezel) December 13, 2018
وأظهرت الوثيقة أن الهاتف سيتم طرحه العام المقبل، وأنه سيكون هاتفا قابلا للطي، وسيكون بنسختين أحدها تدعم الجيل الخامس للاتصالات.
وأفادت الوثيقة أن الهاتف سيكون مطروحا في الأسواق خلال الأشهر الأخيرة من عام 2021 المقبل.
Leaked Android document points to Google Pixel 5a, foldable Pixel, and more in the pipeline https://t.co/cy6UptmWkS by @nexusben pic.twitter.com/bAC3u5jrAV
— 9to5Google.com (@9to5Google) August 6, 2020
كما أن هاتف "بيكسل 5 أيه" سيكون بشاشة لمسية بقياس 6.67 بوصة، بتردد 120 هرتز.
ومن المتوقع أن تطرح شركة غوغل هاتفها الجديد بسعر يصل إلى 500 دولار أمريكي، أي سيكون تنافسي بصورة كبيرة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)