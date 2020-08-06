وثيقة مسربة تكشف تفاصيل جديدة عن أيقونة "غوغل" المقبلة

كشفت وثيقة مسربة من داخل شركة "غوغل" الأمريكية تفاصيل جديدة عن أيقونتها التي تنوي طرحها في الفترة المقبلة.

وكشفت الوثيقة المسربة، وفقا لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص عن تفاصيل هاتف "غوغل بيكسل 5 أيه" المرتقب.

​وأظهرت الوثيقة أن الهاتف سيتم طرحه العام المقبل، وأنه سيكون هاتفا قابلا للطي، وسيكون بنسختين أحدها تدعم الجيل الخامس للاتصالات.

وأفادت الوثيقة أن الهاتف سيكون مطروحا في الأسواق خلال الأشهر الأخيرة من عام 2021 المقبل.

Leaked Android document points to Google Pixel 5a, foldable Pixel, and more in the pipeline https://t.co/cy6UptmWkS by @nexusben pic.twitter.com/bAC3u5jrAV — 9to5Google.com (@9to5Google) August 6, 2020

​كما أن هاتف "بيكسل 5 أيه" سيكون بشاشة لمسية بقياس 6.67 بوصة، بتردد 120 هرتز.

ومن المتوقع أن تطرح شركة غوغل هاتفها الجديد بسعر يصل إلى 500 دولار أمريكي، أي سيكون تنافسي بصورة كبيرة.