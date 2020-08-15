تسجيل
15:12 GMT15 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    علماء: لسان الإنسان قادر على شم الروائح

    كأفلام الرعب... علماء يشعرون بالخوف بعد اكتشافهم حيوانا يلتهم اللسان ويحل محله... صور وفيديو

    © CC0 / pixabay
    علوم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104069/19/1040691932_0:101:1920:1181_1200x675_80_0_0_956eeb99814fab807fe174a3259959b2.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202008151046279962-%D9%83%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-/

    شعر فريق من العلماء بصدمة كبيرة بعد رصدهم حيوانا غريبا متخفيا في جمجمة سمكة صغيرة أثناء دراستهم لهياكل الأسماء عن طريق التصوير الشعاعي.

    وأثناء قيام العلماء بفحص جمجمة سمكة عن طريق إجراء التصوير الشعاعي وجدوا حيوانا مخيفا متخفيا يصنف من القشريات يطلق عليها اسم "مصاص الدماء" التهم اللسان وحل محله.

    سرير
    © CC0 / pixabay.com
    اكتشاف أسرة بشرية مخصصة للنوم تعود إلى قبل 200 ألف عام.. صور وفيديو
    ويستمر الحيوان "آيزوبود"، والذي يطلق عليه أيضا اسم "عضة اللسان" أو "قملة اللسان" بإذهال الباحثين والعلماء، من خلال طبيعة حياته الغريبة.

    ويقوم هذا الحيوان الطفيلي بامتصاص الدم من جسم مضيفه عن طريق التهام لسان الأسماك، حتى يتلاشى اللسان بأكمله ليحل محله ويأخذ مكانه وشكله في فم السمكة التي تعيش حياتها بلسان مزيف.

    واكتشف عالم الأحياء والأستاذ المساعد في قسم العلوم الحيوية بجامعة رايس في هيوستن الأمريكية، كوري إيفانز، هذا الحيوان أثناء القيام بأخذ صورة للأشعة لجمجمة سمكة صغيرة، بحسب مجلة "livescience" العلمية المتخصصة.

    وقال العالم في تصريح للمجلة "لديهم (الأسماك) فك ثاني في حلقهم كما في فيلم (Alien)، يمكن لهذه الحيوانات أن تبتلع الحلزون، ومن ثم يمكنها بالفعل توليد قوة كافية باستخدام الفك الثاني لسحق القشرة في الحلق".

    ويدخل هذا النوع من الإيزوبود، والذي له أكثر من صنف، إلى جسم السمكة من خلال الخياشيم، ويلتصق باللسان ويبدأ بتغذية نفسه، ويطلق مادة مضادة للتخثر للحفاظ على تدفق الدم.

    ويمسك الطفيلي بقاعدة اللسان بإحكام من خلال أرجله السبعة، مما يقلل من إمداد الدم ويؤدي في النهاية إلى ضمور العضو وتساقطه.

    ويعمل جسد الطفيلي بمثابة لسان وظيفي للأسماك، بينما يستمر في التغذي على دماء السمكة وسوائلها.

    وقالت ستيفاني كايزر العالمة في المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي في ويلينغتون بنيوزيلندا: "يمكن أن تستمر هذه الشراكة بين السمكة وهذا الحيوان الطفيلي لسنوات، حيث تعيش السمكة حيتها بلسان غريب".

    انظر أيضا:

    دراسة حديثة تقدم مؤشرات جديدة "مختلفة" للحياة على كوكب المريخ... صور
    مسبار فضائي يرصد توهج أخضر "مخيف" في المريخ.. صور وفيديو
    أكثر من 100 رفات... اكتشاف "مدينة أموات" في إسبانيا
    اكتشاف أسرة بشرية مخصصة للنوم تعود إلى قبل 200 ألف عام.. صور وفيديو
    أميرال تركي: اليونان تنازلت عن 50% من حدود جزرها البحرية لمصر لإعاقة الاتفاق مع ليبيا
    "من الطبيعي أن تنزعج الدمى".. رئيس البرلمان التركي يعلق على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي
    الكلمات الدلالية:
    اللسان, السمك, سمكة, علماء
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    من مديحة كامل إلى براد بيت...مهرجان موسكو السينمائي الدولي
    روسيا والبرازيل تتفقان على إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا لدعم أمريكا اللاتينية
    العلاقات الرسمية بين إسرائيل والعرب
    العلاقات الرسمية بين إسرائيل والدول العربية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك