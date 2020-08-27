بوجه يشبه "الحشرة"... علماء يكتشفون لأول مرة حيوانا عملاقا عاش قبل 250 مليون عام... صور

توصلت دراسة حديثة إلى اكتشاف مخلوق جديد عاش في المناطق القطبية الجنوبية له وجه غريب جدا يشبه الحشرات.

ونوه الباحثون إلى أن هذا المخلوق القديم ذي الأنياب عاش في القارة القطبية الجنوبية قبل نحو 250 مليون عام، وكان أول حيوان معروف يستخدم السبات كطريقة للنجاة.

وأطلق العلماء على المخلوق اسم "Lystrosaurus"، ويبدو كأنه هجين بين خنزير عملاق وسحلية، وكان ينام لأيام أو أسابيع أو أشهر في الظلام.

وأعطى الحيوان الجديد دلائل هامة للعلماء حول استخدام الحيوانات في تلك العصور حالة "الثبات الشتوي" في زمن يسبق فترة وجود الديناصورات.

وقالت المؤلفة الرئيسية للبحث، الدكتورة ميجان ويتني، إن علامات الإجهاد في الأنياب تشبه العلامات الموجودة في الأسنان المرتبطة بالسبات في بعض الحيوانات الحديثة.

وبحسب البحث الذي نشرته صحيفة "nature" العلمية، فقد عاش الحيوان في مناطق مختلفة تعرضت لحرارة منخفضة مثل روسيا والصين والهند وبعض مناطق أفريقيا والقارة القطبية الجنوبية.

Bizarre tusked creature that lived 250 million years ago hibernated - Daily Mail https://t.co/nGLkgbQsse pic.twitter.com/9bFtSXKzpr — David Logan (@DavidLogan2020) August 27, 2020

ونوه العلماء، إلى أنه لمعرفة العلامات المحددة للتوتر والإجهاد الناجم عن السبات، يجب البحث عن شيء ينمو باستمرار ويتعرض للتحفر خلال فترة حياة الحيوان، وهو ما لاحظه الفريق في الحيوان المكتشف.

Antarctic fossil suggests animals have been hibernating for 250 million years https://t.co/TGVyIw9pNt pic.twitter.com/v6BG4YELw8 — Zyite.news (@ZyiteGadgets) August 27, 2020

وغالبًا ما توقف الحيوانات ذوات الدم البارد عملية التمثيل الغذائي الخاصة بها تمامًا خلال موسم الشتاء، لكن العديد من الحيوانات ذوات الدم الحار التي تعيش في سبات كثيرًا ما تعيد تنشيط التمثيل الغذائي خلال هذه الفترة.