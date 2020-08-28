فيسبوك تتهم "أبل" بحظر وصول عدد من الخدمات إلى مستخدميها

اتهم موقع "فيسبوك" شركة "أبل" الأمريكية بحظر وصول عدد من الخدمات إلى مستخدميها.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن فيسبوك تقول إن أبل باتت تحظر وصول نحو 30% من الرسائل الخاصة بها والمرتبطة بخدمات لمنتجات وأحداث مدفوعة عبر الإنترنت.

وكانت فيسبوك قد أطلقت ميزة جديدة تمنح الشركات والمبدعين طريقة لفرض رسوم على الأحداث عبر الإنترنت، التي يستضيفونها على المنصة، لمساعدة الشركات الصغيرة أثناء الوباء، وتعهدت فيسبوك بعدم تحصيل رسوم على الأحداث على الأقل لمدة عام.

ولكن فوجئت "فيسبوك" أن أبل تمنع وصول نحو 30% من تلك الخدمات من الظهور عبر المنصة، بسبب اشتراطات الشركة الأمريكية الصارمة حيال المنتجات مدفوعة الأجر.

وباتت بتلك الطريقة فيسبوك مثلها مثل شركة "إيبك جيمز" التي حظرت شركة "أبل" ألعابها على أجهزتها.