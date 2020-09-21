الكشف عن فيتامين رئيسي يؤمن صحة الجنين

وجدت نتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية أوريغون الأمريكية، أن أدمغة أجنة الأسماك التي تعاني من نقص فيتامين "إي" كانت مشوهة تماما.

قالت الأستاذة في كلية الصحة العامة والعلوم الإنسانية في جامعة ولاية أوهايو، ماريت ترابر: "هذا مذهل تمامًا، فكانت بنية الدماغ مشوهة كليا بسبب نقص فيتامين "إي"، بحسب ما نقلته مجلة "سيانتيفك ريبورتس".

وسبب اختيار الباحثين لأسماك الزرد هو تشابهها الجيني والخلوي مع الإنسان، فهي تتقاسم جزءاً كبيراً من الحمض النووي المتواجد لدى البشر، كما أنها شفافة بما يساعد العلماء على متابعة تأثير التعديل الجيني والعلاجات الدوائية، وتعد هذه الأسماك الآن من السبل الرئيسية لدراسة اضطرابات الدماغ.

لكن ما علاقة فيتامين بصحة الدماغ، وأوضحت ترابر، أن أول ما يتكون في الجنين هو المخ والأنبوب العصبي اللذان يشكلان فيما بعد الجهاز العصبي الذي بدوره يمد الجسم بالأعصاب، لكن في حال نقص فيتامين إي تتشكل عيوب في الأنبوب العصبي والدماغ معا".

ولاحظت العالمة أن فيتامين إي يلعب دورا رئيسيا في النمو المنظم لأعضاء الجنين ويمكن أن يؤدي نقصه إلى موت الجنين.

ويتواجد الفيتامين بشكل أساسي في منتجات غذائية كالزيوت مثل زيت الزيتون والبندق وبذور عباد الشمس والأفوكادو.