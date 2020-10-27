هل تناول الكمثرى يعالج الإصابة بفيروس كورونا؟

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، حقيقة ما يتردد عن أن تناول الكمثرى مع العسل يساعد في العلاج من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة بتغريدة في موقع "تويتر" على حساب "عش بصحة" التابع لها: "يقولون إن الكمثرى مع العسل الأكسيا تساعد في علاج الإصابة بفيروس كورونا".

وتعليقا على هذه المقولة قالت الوزارة: "تحتوي الكمثرى على عناصر غذائية صحية لكن تناولها مع العسل لم يثبت أنه يساعد على الشفاء من فيروس كورونا".

​يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه إصابات كورونا في السعودية اليوم الثلاثاء ارتفاعا طفيفا في عدد الحالات، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 399 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 345 ألفا و631 حالة.

كما أعلنت الصحة عن تسجيل 426 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 332 ألفاً و117 حالة.

وارتفعت حالات الوفاء بسبب كورونا إلى 5 آلاف و329 بعد تسجيل 16 وفاة اليوم.