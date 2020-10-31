كاميرا ترصد حيوانا غريبا لأول مرة لم تسجل مشاهدته من قبل... صور وفيديو

التقط علماء مشاهد فيديو أكدوا أنها "نادرة جدا" لحيوان يعتبر "الوحيد من جنسه"، لم يتم ملاحظته من قبل على قيد الحياة في بيئته الطبيعية.

بحسب محلة "livescience" العلمية المتخصصة، فقد رصد العلماء عن طريق كاميرا مثبتة على مركبة غواصة آلية مشاهد لحبار يرصد لأول مرة بجانب الحاجز المرجاني العظيم، والذي أكدوا أنه الوحيد الحي الذي تم رصده من جنسه في بيئته الطبيعية.

وقالت الباحثة من جامعة جيمس كوك في أستراليا، فاليري كورنيت، إن هذا الحبار والذي يطلق عليه "قرن الكبش" (سبيرولا سبيرولا)، والذي يعتبر من (رأسيات الأرجل) ويسبح وجسمه في وضع عمودي غير عادي.

ويملك الحبار النادر ذراعين ومخالب متجهة للأعلى، بينما لديه زعانف صغيرة تشبه الأذن مستقرة في الأسفل.

ويمكن رصد الحبار النادر وهو يتحرك بطريقة عمودية بشكل غريب ومستقر، مع تحرك زعانفه السفلية بشكل مستمر للحفاظ على توازنه واستقراره.

Any cephalopod experts out there know who this squid friend is? Seen at 861m depth. #EdgeGBR @OzOceans2020 pic.twitter.com/h4S8zco0JS — Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) October 27, 2020

واكتشف الباحثون هذا الحبار النادر عند قيامهم برسم خرائط للحاجز المرجاني العظيم الشمالي قبالة سواحل كيب يورك في أستراليا.

واستعان الباحثون بغواصة صغيرة يتم التحكم بها من سفينة تطفو على سطح المحيط، حيث رصدت كميرا الغواصة تحرك الحبار النادر وتابعته لفترة من الزمن.