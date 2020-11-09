"تخلصك من مرض مزعج"... شهادة اعتماد أمريكية لأحد منتجات "آبل" الشهيرة

حصل أحد أبرز منتجات شركة "آبل" الأمريكية على شهادة اعتماد أمريكية، لتخلصك من مرض مزعج.

وأشار تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منحت ترخيصا لساعة "آبل ووتش" من أنها يمكن علاج أحد الأمراض الشهيرة المزعجة.

وأوضح التقرير أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قالت إن ساعة "آبل ووتش" يمكنها أن تعالج الكوابيس المرتبطة باضطراب ما بعد الصدمة.

وأشار البيان إلى أن "آبل ووتش" يمكنها أن تكون مفتاحا لحل مشاكل النوم المرتبطة بظهور كوابيس اضطرابات ما بعد الصدمة.

ويرجع ذلك إلى نظام بيانات موجود في ساعة "آبل ووتش" يمكنه أن يضبط معدل ضربات القلب، ويكشف إذا ما كنت ستواجه كابوسا أن ينبهك باهتزاز في معصمك ويحافظ على نومك عميقا خاليا من الكوابيس.

ولكن أشارت إلى أن تطبيق "نايت وير" على ساعات "آبل ووتش" لا ينبغي أن يصرف إلا بوصفة طبية، لأنه يعتبر علاجا قائما بذاته.