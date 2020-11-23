لأول مرة... "غوغل" تصارح مستخدميها بما تفعله ببياناتهم

أعلنت "غوغل"، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، عن إضافتها أداة جديدة عبر متصفحها "غوغل كروم"، ستمكن المستخدمين من معرفة ما تفعل الشركة الأمريكية ببياناتهم الشخصية.

وقالت غوغل إن تلك مجرد خطوة نحو المزيد من الشفافية بينها وبين مستخدمي خدماتها.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بتحديث "غوغل كروم" الجديد هذا بدءا من 18 يناير 2021 المقبل.

وستشرح "غوغل" في تلك الأداة أنواع البيانات التي تجمعها، مثل عمليات تسجيل الدخول ومعلومات التعريف الشخصية، وإمكانية نقلها البيانات إلى أطراف ثالثة، وإذا ما كان طرف ثالث يحصل على بيانتك من دون علمك، وما إلى ذلك من أمور، وصولا إلى معرفة معلوماتك الائتمانية وما إذا كنت تحصلت على قرض بنكي أم لا.

وقالت "غوغل" إنها ستطالب جميع المطورين المتعاونين مع الشركة بالامتثال بقواعد وسياسات الخصوصية الجديدة، وهددت أي مخالف أو غير ملتزم بها بالحظر أو الإلغاء لتطبيقاته بدءا من 18 يناير المقبل.