تقنية جديدة من "تويتر": تحذير للمستخدمين

وأوضحت تويتر في منشور عبر حساب "دعم تويتر" أن تلك التقنية الجديدة ستوجه تحذيرا لأي مستخدم يقوم بالإعجاب بتغريدة أو منشور متنازع عليها أو تم تصنيفها على أنها قد تحتوي معلومات مضللة.

وأشارت تويتر إلى أن تلك التقنية الجديدة سيمكنها بصورة كبيرة الحد من انتشار المعلومات المضللة عبر منصتها.

Giving context on why a labeled Tweet is misleading under our election, COVID-19, and synthetic and manipulated media rules is vital. These prompts helped decrease Quote Tweets of misleading information by 29% so we're expanding them to show when you tap to like a labeled Tweet. pic.twitter.com/WTK164nMfZ — Twitter Support (@TwitterSupport) November 23, 2020

​ويمكن لتلك التقنية، بحسب تويتر، أن تقوم بالحد من انتشار التغريدات المضللة بنسبة تصل إلى 29%.

ولكن منصة "تويتر" لم تذكر إذا كانت ستمنع عمليات إعادة تغريد التغريدات المضللة أم ستكتفي فقط بالتحذير.

ووصفت تقارير تلك التقنية بأنها قد تكون مثالية في الوقت الذي تنتشر فيه معلومات مضللة سواء فيما يخص جائحة فيروس كورونا المستجد أو الانتخابات الرئاسية الأمريكية.