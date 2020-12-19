قمر صناعي قادر على تصوير ما بداخل المباني ليلا ونهارا... صور

أطلقت شركة تدعى "كابيلا سبيس" (Capella Space) قمرا صناعيا جديدا بقدرات خارقة، حيث يمكنه التقاط صورا ذات جودة عالية دون أن تعوقه أي ظروف مثل الظلام والأمطار والضباب وحتى جدران المباني.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الشركة أطلقت القمر الصناعي الجديد "كابيلا2" منذ بضعة أشهر.

2/ If you’ve seen our Stripmap images on social media, get ready for even higher levels of detail and clarity in our images. Take China’s Jiuquan #Satellite Launch Center, where you can zoom in to see crisp SAR images of the rockets on the pads with unprecedented sharpness. pic.twitter.com/ffen7TJfhq — Capella Space (@capellaspace) December 16, 2020

وأوضحت الصحيفة أن هذه القدرات الاستثنائية التي يتمتع بها القمر الصناعي ترجع إلى ما يسمى بالرادار ذي الفتحة الاصطناعية (SAR)، وهي تقنية تصوير يمكن أن تكون أكثر فاعلية من التصوير البصري.

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس كابيلا"، بايام بانازاده، إن 75% من سطح الأرض، في أي وقت، يكون غائما أو ليلا، أو كليهما معا، ولذلك يهدف القمر الصناعي الجديد إلى مكافحة هذه المشكلة وتقديم ملاحظات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أي طقس.

2/ If you’ve seen our Stripmap images on social media, get ready for even higher levels of detail and clarity in our images. Take China’s Jiuquan #Satellite Launch Center, where you can zoom in to see crisp SAR images of the rockets on the pads with unprecedented sharpness. pic.twitter.com/ffen7TJfhq — Capella Space (@capellaspace) December 16, 2020

وأطلقت الشركة منصة مؤخرا يمكن للحكومات أو العملاء الخاصين استخدامها لطلب صور أي شيء يريدون رؤيته في أي مكان في العالم، فيما تخطط الشركة أيضا لإطلاق ستة أقمار صناعية أخرى مماثلة في عام 2021.

وأضاف بانازاده أن هناك مجموعة من الثغرات في الطريقة التي نرصد بها الأرض حاليا من الفضاء، وهي أن غالبية المستشعرات التي نستخدمها لمراقبة الأرض هي مستشعرات تصوير ضوئي. وإذا كان الجو ملبدا بالغيوم، فستشاهد الغيوم، وليس ما يحدث تحت السحب. وإذا لم يكن هناك الكثير من الضوء، فستجد صعوبة في الحصول على صورة مفيدة".