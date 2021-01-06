خبير يتحدث عن مخاطر استخدام سماعات الأذن اللاسلكية

قال الخبير الروسي أنطون كوكانوف، رئيس مركز "روسكاجزتفا" للخبرة الرقمية، إن سماعات الأذن اللاسلكية تصدر مجالا كهرومغناطيسيا منخفض التردد، ولا يوجد دليل قاطع على تأثيرها السلبي على الصحة، كما لم يتم إثبات ضررها بالتحديد".

وأضاف كوكانوف لموقع "برايم": "يشعر مستخدمي سماعات الأذن اللاسلكية، بقلق بالغ كون الإشعاع يمر بالقرب من الرأس، إذا كنت تخشى على صحتك، فيجب عليك تحديد وقت استخدام سماعات الأذن هذه، لا تمشي فيها طوال اليوم ولا تنام فيها".

وأشار الخبير الروسي إلى أن الصوت العالي يشكل خطرا حقيقيا على الصحة، كونه يؤثر سلبا على السمع، خاصة إذا كنت تستخدم السماعات لفترة طويلة.

وختم كوكانوف بالقول "نتيجة للصوت العالي تتلف الخلايا الحسية السمعية تدريجيا، مما قد يؤدي إلى فقدان السمع، لذا يجب ألا تستخدم سماعات الأذن أكثر من ثلاث ساعات في اليوم، بحد أقصى ساعتين متتاليتين وليس بأقصى مستوى من الصوت".

حتى في القرن الماضي، توصل العلماء إلى أن هناك تأثيرا للترددات الكهرومغناطيسية على الغذاء والمواد العضوية. يشير العلماء في أربعين دولة إلى أن سماعات الأذن اللاسلكية يمكن أن تسبب سرطان الدماغ. السبب هو أن البلوتوث هو مصدر مجال كهرومغناطيسي خطير، والذي في خصائصه يمكن مقارنتها بإشعاع الميكروويف.