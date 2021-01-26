4 وسائل لتعزيز فاعلية لقاح "كوفيد 19"

تتسابق دول العالم حاليا لمنح مواطنيها اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، ولكن ما يواجه المواطنين مشكلة أن هناك ضوابط معينة لتعزيز فاعلية أي لقاح مستخدم.

حدد موقع "تايمز نيوز ناو" عددا من الوسائل السحرية، التي يمكن من خلالها تعزيز فاعلية لقاح "كوفيد 19".

حذرت الحكومة الروسية في وقت لاحق، بشأن الامتناع عن تعاطي الكحول لمدة 45 يومًا بعد الحصول على جرعة اللقاح الأولى.

كما قال خبراء بريطانيون وروس وأمريكيون، إن الكحول يثبط وظائف المناعة، ويجعل الشخص غير قادر على تطوير المناعة الكافية بعد تلقي جرعة اللقاح.

وأبرزت دراسة بحثية حول استهلاك الكحول والتطعيم أن الكحول يمكن أن يسبب التهابًا في الأمعاء، ويمكن أن يغير تكوين الميكروبيوم (البكتيريا الجيدة)، مما قد يضر بالكائنات الدقيقة التي تحافظ على صحة الجهاز المناعي.

ويرتبط الإفراط في تناول الكحوليات أيضًا ببعض المشاكل الصحية الأخرى، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وأمراض الكبد.

وسائل تعزيز اللقاح

تقترح الدكتورة فرح إنغال، مديرة الطب الباطني، مستشفى هيرانانداني الهندية، عدد من الوسائل، التي يمكن لأي شخص اتباعها، للحفاظ على نمط حياة صحي وتحسين فرصك في الحصول على استجابة مناعية أفضل للقاح.

وجاءت تلك الوسائل على النحو التالي:

1- الابتعاد عن الكحول والتدخين:

يجب تجنب استهلاك الكحول أو التدخين أو الانغماس في ممارسات أخرى غير صحية، للحصول على أقصى فائدة من اللقاح.

ويجب على الأشخاص الذين أخذوا لقاح اللقاح، ضمان نمط حياة صحي وتجنب الإفراط في الشرب في وقت قريب من التطعيم.

2- الحصول على قسط كافٍ من النوم:

هناك طريقة أخرى للتأكد من أن جهازك المناعي في حالة مثالية، لتحقيق أقصى استفادة من جرعة لقاح "كوفيد 19"، وهي الحصول على قسط كافٍ من النوم.

وتقول دراسة نُشرت في المجلة الدولية للطب السلوكي إن أولئك الذين لم يناموا أكثر من 5 ساعات كل ليلة قبل لقاح الإنفلونزا، جعلوا اللقاح فقط نصف فعالية أولئك الذين حصلوا على قسط كاف من النوم، وسينطبق الشيء نفسه على لقاح "كوفيد 19" أيضًا.

3- ممارسة الرياضة بانتظام:

البقاء نشيطًا وممارسة الرياضة هي طريقة أخرى، للتأكد من صحة جسمك.

ويمكن أن يساعد الحفاظ على لياقتك البدنية والحفاظ على وزن صحي في تقليل مخاطر إصابتك بأمراض مزمنة، مما قد يجعلك أكثر عرضة لأي مضاعفات.

4- تناول الطعام الصحي

على الرغم من أنه لا توجد أطعمة تمنحك تعزيزًا فوريًا للمناعة، فإن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في بناء نظام مناعة صحي. ويمكن لأطعمة معينة، وخاصة التي تحتوي على البروبيوتيك، أن تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتك.

وتأكد من تناول الكثير من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والزبادي والأطعمة المخمرة للحفاظ على تغذية جسمك.