تسجيل
12:26 GMT28 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عين

    دراسة: العيون قد تحمل أدلة مباكرة على الإصابة بالزهايمر وباركنسون

    © Photo / Pixabay/ Skitterphoto
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104575/64/1045756496_0:23:1280:743_1200x675_80_0_0_e042e83a32f18fca3d066a989af3c377.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202102281048234170-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86/

    كشفت دراسة جديدة أن التغييرات، التي تطرأ على شبكية العين قد تنذر بمرض الزهايمر وباركنسون.

    ويقول الباحثون إن صورة عينك يمكن أن تقيِم مخاطر الإصابة بمرض التنكس العصبي في المستقبل، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

    إصابات الدماغ والسرطان والبروتين المرتبط بألزهايمر والنانو حرباء
    وفسر معدو الدراسة أن شبكية العين المنبثقة من الدماغ تحتوي أثناء التطور الجنيني على طبقات من الخلايا العصبية، التي يبدو أنها تعاني من أمراض التنكس العصبي جنبا إلى جنب مع أبناء عمومتها داخل الجمجمة، بحسب قولهم.

    وبينوا أن هذه الخلايا العصبية في شبكية العين تعيش وتموت، على عكس الجسم الزجاجي الهلامي لمقلة العين.

    دراسة بالكاري

    وابتكرت مايا كورونيو حموي، وهي عالمة الأعصاب وأستاذة جراحة الأعصاب وتدرس التدخل المبكر لمرض الزهايمر وعلاجه في مستشفى سيدارز سيناء، مع فريقها تقنية لتصوير اللويحات المرتبطة بمرض الزهايمر في الخلايا العصبية الشبكية للمرضى الأحياء الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف، وذلك بتكلفة تبلغ حوالي 285 دولارا للفحص، وهذه التقنية لا تتطلب سوى معدات طب العيون المعدلة والكثير من نكهات الكاري.

    ويقوم المرضى الذين يستعدون لفحص شبكيتهم بطريقة كورونيو حموي بوضع مخفوق البروتين مع الكركمين، وهو المركب الطبيعي الذي يعطي الكركم لونه ونكهته وهو أساسي في الكاري.

    ويحتوي الكركمين على انجذاب شديد لبروتين "أميلويد بيتا"، الذي يتكون من لويحات مرض الزهايمر، وربط العلماء بروتين "أميلويد بيتا" الشبكي بتقليل الدرجات في الاختبارات المعرفية، وزيادة اللويحات في الدماغ وانخفاض حجم الحُصين وهو مركز ذاكرة الدماغ.

    وتعتبر تقنية مايا كورونيو حموي لفحص الشبكية من أجل الكشف عن مرض باركنسون متطورة للغاية بالمقارنة مع تقنية، روجو فانغ، وهي مهندسة طب حيوي تبحث في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة والطب.

    وتستخدم فانغ مع وزملائها في جامعة فلوريدا كاميرا لدراسة قاع العين، وهي عبارة عن ملحق لهاتف "آيفون" بحجم الكتاب، تلتقط صورا عالية الدقة للأوعية الدموية المجهرية في مؤخرة العين، وذلك لأن التغيرات التي تطرأ على الأوعية الدموية في الدماغ من سمات مرض باركنسون والزهايمر، إذ يساهم الحرمان من الأكسجين في الموت المبكر للعصبونات، وهناك دليل قوي على أن الأوعية الدموية في شبكية العين تعكس هذه التغيرات.

    وتشير النتائج الأولية إلى أن خوارزميات الكمبيوتر قادرة على استخدام صور قاع العين هذه للتمييز بين مرضى باركنسون وعناصر التحكم الصحية بدقة تصل إلى 70%.

    لكن لا تشكل تلك الطريقتان في فحص شبكية العين مرشحين مثاليين للكشف عن مرض الزهايمر وباركنسون، إذ أن بروتين "أميلويد بيتا" يتراكم في الدماغ السليم مع تقدم العمر، ويظل العديد من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الأميلويد بيتا طبيعيين من الناحية الإدراكية، كما أقر كورونيو حموي.

    كما أشارت فانغ إلى وجود تغيرات في الأوعية الدموية في عدد لا يحصى من الحالات الأخرى، منها اعتلال الشبكية السكري، وهي حالة في الرؤية تحدث عندما يسد ارتفاع السكر في الدم الأوعية الدموية إلى الشبكية، وإصابات الدماغ المؤلمة.

    علامات تحذيرية

    وفيما يعتبر رون بيترسن، مدير مركز أبحاث مرض الزهايمر في "مايو كلينيك" ودراسة "مايو كلينيك" للشيخوخة أن تحديد أي من هذه المؤشرات الحيوية في شبكية العين لا يعني أن المريض سيصاب بمرض الزهايمر أو باركنسون بالكامل خلال حياته، إلا أنه يرى أنه يجب اعتبار ان هذه المعلومات علامة تحذير - مثل ارتفاع مستويات السكر في الدم - التي تحث الطبيب والمريض على توخي الحذر من التغييرات الأخرى.

    في حين أن العلماء الذين يطورون اختبارات الدم لمرض الزهايمر وباركنسون يستمرون في الحصول على "نصيب الأسد" من تمويل الأبحاث، فإن فحص الشبكية قد يكون غير منتشر بشكل واسع وغير مكلف.

    ويمكن أن يمنح اكتشاف العلامات التحذيرية لمرض التنكس العصبي في وقت مبكر المرضى مزيدا من الوقت للتخطيط للمستقبل، سواء كان ذلك من خلال اتخاذ ترتيبات تقديم الرعاية أو قضاء المزيد من الوقت مع العائلة.

    وعلى المدى الطويل، يأمل الباحثون أن تؤدي القدرة على ملاحظة تغيرات الدماغ قبل بدء الأعراض في النهاية إلى نجاح العلاجات المبكرة في إبطاء أو إيقاف تقدم مرض باركنسون ومرض الزهايمر، وذلك نظرا لعدم توفر مثل هذا العلاج حاليا.

    انظر أيضا:

    البلح الأصفر يحمي من ألزهايمر ويسهل الولادة الطبيعية
    العلماء يكتشفون ما يمكن أن يساعد في تجنب مرض ألزهايمر
    دراسة: أشياء إذا اعتدت نسيانها قد تكون على أعتاب الإصابة بـ"ألزهايمر"
    رغم إصابته بألزهايمر...أسطورة الغناء توني بينيت يسجل ألبوما جديدا مع ليدي غاغا
    إصابات الدماغ والسرطان والبروتين المرتبط بألزهايمر والنانو حرباء
    الكلمات الدلالية:
    طب, صحة, مرض الزهايمر, الزهايمر, باركنسون
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فاطمة دودييفا (روسيا) أثناء معركة ملاكمة مع تاتيانا أليكسييفا (روسيا) (يمين) في إطار عرض أمسية الملاكمة في فيغاس سيتي هول، موسكو، روسيا 20 فبراير 2021
    الذهب يجلب الحظ وسيلفي من المريخ... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    أنف الغريب في شؤون الآخرين
    أنف الغريب في شؤون الآخرين
    إنفوجرافيك... مقارنة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في 2021
    مقارنة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك