خبيرة تغذية روسية تحذر من خطورة شرب نوع معين من الجعة

حذرت خبيرة التغذية الروسية وعضو الرابطة الوطنية لأخصائي التغذية ناتاليا كروغلوفا، من خطورة شرب الجعة (البيرة) غير المفلترة (غير معلبة).

وقالت كروغلوفا، الخطر يكمن في طرق معالجة الحاويات التي يتم تخزين المشروب فيها بشكل صحيح، فعندها تبدأ البكتيريا المسببة للأمراض في التكاثر هناك. يمكن أن يؤدي شرب مثل هذا النوع من الجعة إلى التسمم والتهابات الأمعاء واضطرابات أخرى في عمل الجهاز الهضمي".

وتابعت كروغلوفا في حديثها لموقع "موسكو 24": "طبعا الخطر يعتمد على الكمية المتناولة، بالأخص للأشخاص الذين يعانون أصلا من أمراض الجهاز الهضمي".

وأكدت خبيرة التغذية على أن الجعة غير المفلترة تكون ضارة للغاية عند تخزينها بدرجات حرارة غير محسوبة، أثناء عملية التخمير تتطور الكائنات الحية الدقيقة ويتغير طعم المشروب، ما يؤدي إلى التسمم".

وأضافت كروغلوفا البيرة مشروب يحتوي على الكربوهيدرات البسيطة، يمكن أن تكون بمثابة وسيلة مغذية للكائنات الحية الدقيقة ".

في وقت سابق، حذرت أخصائية الغدد الصماء زوكرا بافلوفا خطورة شرب الجعة في الحرارة، لكون هذا المشروب الكحولي يسبب الجفاف.