"سامسونغ" تزود ساعاتها الذكية الجديدة بمعالج استثنائي

كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن معالج جديد وصفته بـ"الاستثنائي"، والذي ستزود به ساعتها الذكية الجديدة المرتقبة "غلاكسي ووتش 4".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن "سامسونغ" ستزود ساعتها الذكية الجديدة بمعالج من نوع "أكسيونز دبلسو 920".

وسيكون هذا المعالج الأول من نوعه في العالم المخصص للأجهزة القابلة للارتداء بمعدل تصنيع بلغ 5 نانومتر فقط، ما سيساعد على تحسين أداء وكفاءة تلك الساعات الذكية.

وسيتضمن هذا المعالج وحدة نواة من نوع "كورتيكس أيه 55"، ومعالج رسوميات من نوع "مالي جي 68"، وهو ما يجعله مثاليا في أداء المهام منخفضة الطاقة.

وتقول "سامسونغ" إن معالجها الجديد أفضل بنحو 20% عن المعالج السابق الخاص بساعاتها الذكية السابقة.

ولم تعلن الشركة الكورية الجنوبية عن موعد طرح ساعتها الذكية "غلاكسي ووتش 4"، لكن توقعت تقارير أن تكشف النقاب عنها قريبا خلال شهر أغسطس/آب الجاري.