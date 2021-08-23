"واتسآب" يخطط لإطلاق نسخة خاصة بحواسيب "آيباد" لأول مرة

وكان "واتسآب" يعتمد دوما إصدارا خاصا بالهواتف الذكية لكل الحواسيب اللوحية ومن بينها "آيباد"، ولكنه قرر أن يعتمد إصدارا خاصا بتلك الحواسيب ليدعم مهام مختلفة، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

• Is WhatsApp for iPad a web app? No, it's a native app!

• Will WhatsApp for iPad work independently? Yes.

• Is WhatsApp for iPad already available? No.

• WhatsApp beta for iPad? If you have WhatsApp beta for iOS, you will automatically have the iPad version in the future. https://t.co/aQYBBtW7Sb — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 21, 2021

​وسيعمل تطبيق "واتسآب" بشكل مستقل على حواسيب "آيباد" بحيث يمكنه العمل حتى لو كان الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم والمربوط على حساب "واتسآب"، غير متصل بالإنترنت.

ولم تقدم شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق "واتسآب"، معلومات حول موعد وصول هذا التطبيق إلى حواسيب "آيباد"، واكتفت بالقول إنه قيد التطوير، وسيتم إصداره في تحديث مستقبلي.