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    10 أطعمة صحية يجب على كبار السن تجنب تناولها

    10 أطعمة صحية يجب على كبار السن تجنب تناولها

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    يعد الأكل الصحي جزءًا مهمًا للحفاظ على الصحة المثلى وضمان نمط حياة نشط على مر السنين، ولكن هل تعلم أن هناك العديد من الأطعمة "الصحية" التي لا ينبغي لكبار السن تناولها؟

    العديد من هذه الأطعمة محظورة بسبب محتواها العالي من البكتيريا أو احتمالية الإصابة بالتسمم الغذائي، مما قد يضر بصحة كبار السن وسلامتهم. بالنسبة لكبار السن الذين يرغبون في الحفاظ على صحتهم وتقليل احتمالية الإصابة بالأمراض التي تسببها الأغذية، فمن الأفضل بشكل عام تجنب الأطعمة التالية:

    1. البراعم

    تعتبر البراعم ، وهي الخضروات المنبثقة من البروكلي أو بذور الفاصوليا، من ضمن الغذاء الصحي ويستهلكها الناس في جميع أنحاء العالم نظرًا لأنها توفر مجموعة كبيرة ومتنوعة من العناصر الغذائية ودعم الجهاز الهضمي والعديد من الفيتامينات اللازمة والمعادن.

    تعتبر البراعم خطرة على كبار السن، لأنها أرض خصبة لتكاثر البكتيريا المسببة للأمراض. عندما تنبت البذور، يمكن أن تنمو بكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، والتي يتم احتجازها بعد ذلك داخل البذور. عندما يبتلع كبار السن البذور الملوثة، يمكن أن يصابوا بمرض شديد، مما قد يؤدي إلى حالات ثانوية خطيرة مثل الالتهاب الرئوي أو فقدان الوزن. من أجل الحصول على جميع فوائد البراعم دون التعرض لخطر البكتيريا الخطير، يجب أن يستهلك كبار السن الكثير من الخضروات الورقية مثل الكالي والكرنب والسبانخ والسلق السويسري بدلاً من ذلك.

    2. الجبن الطري

    تعتبر الأجبان الطرية مثل الجبن البري والشيفر والكاممبير والجبن الأزرق والاجبات الغير مبسترة بشكل عام، يمكن أن تسمح للبكتيريا بالتكاثر بكميات كبيرة. في حين أن هذه الأنواع من الجبن الطري قد لا تشكل خطرًا بالنسبة للشباب، إلا أنها يمكن أن تضر كبار السن الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة أو معدة حساسة. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن الجبن يوفر مصدرًا غذائيًا جيدًا من فيتامين د ويمكن لكبار السن الحصول على جميع الفوائد الصحية للجبن عن طريق تناول أنواع مختلفة مثل الجبن الشيدر ومونتيري جاك والسويسري بدلاً من الأصناف اللينة.

    3. اللحوم النيئة

    تعتبر بعض أطباق اللحوم النيئة، مثل كارباتشيو (التي تتكون من شرائح رقيقة من شرائح اللحم البقري النيئة) ويعتبر من الأطعمة الشهية، ولكن يجب على كبار السن تجنبها بشكل عام. والسبب في ذلك أن هذه الأطعمة غير مطبوخة، مما يعني أن أي بكتيريا موجودة في اللحوم لم تمت بالحرارة. هذا يمكن أن يجعل كبار السن مرضى للغاية ويمكن أن يؤدي إلى تطور حالات ثانوية. بدلاً من تناول اللحوم النيئة، يجب على كبار السن أن يختاروا تناول اللحوم البيضاء الخالية من الدهون مثل الدجاج وأجزاء من المأكولات البحرية عالية الجودة والمطبوخة لدعم وظائف الدماغ المثلى والمفاصل الصحية.

    4. السوشي

    يُؤكل السوشي في جميع أنحاء العالم ويعتبر غذاءً صحيًا لما يحتويه من مستويات عالية من الفيتامينات والمعادن وأحماض أوميغا 3 الدهنية. بينما يمكن لكبار السن الاستمتاع بأمان بتناول أنواع مختلفة من السوشي المطبوخ (مثل تلك التي تستخدم سمك السلمون المدخن أو الروبيان المطبوخ، على سبيل المثال، فمن الحكمة عمومًا لكبار السن تجنب تناول أصناف نيئة (الساشيمي) لأنها قد تحتوي على بكتيريا خطيرة يمكن أن تجعل كبار السن في حالة سوء شديدة.

    5. المحار والبطلينوس وبلح البحر

    بالنسبة لأولئك الذين يحبونهم، يعد المحار والبطلينوس وبلح البحر شكلاً شائعًا من المأكولات البحرية النيئة المليئة بالفيتامينات والمعادن. لسوء الحظ، يمكنهم أيضًا تعبئة كميات بكتيرية خطيرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى القيء والإسهال والجفاف لدى كبار السن. نظرًا لأن هذه الأطعمة نيئة ويتم الحصول عليها من جميع أنحاء العالم، فقد يكون من الصعب ضمان جودتها ونقاوتها، وإذا تناول أحد كبار السن طعامًا سيئًا، فقد يكون لذلك عواقب صحية وخيمة. إذا كان كبار السن يرغبون في تناول هذه الأطعمة، فيجب دائمًا طهيها ويجب أن تأتي من مصدر مضمون، على الرغم من أنه من الحكمة التحدث إلى طبيبك مسبقًا.

    6. البيض النيء

    لقد رأينا جميعًا صورًا لأشخاص يستهلكون بيضًا نيئًا من أجل بناء العضلات والحصول على المزيد من الطاقة، لكن البيض النيئ وغير المطبوخ جيدًا يمكن أن يكون في الواقع خطيرًا جدًا على كبار السن. وذلك لأن البيض النيئ يمثل خطر الإصابة بالسالمونيلا ويمكن أن يكون له عواقب صحية مؤسفة لكبار السن.

    في ضوء ذلك، يجب ألا يأكل كبار السن البيض النيئ ويجب عليهم تجنب الأطعمة مثل البيض غير المبستر والخبز المحمص الفرنسي وسلطة السيزر محلية الصنع وصلصة الهولنديز ، وكلها تشمل البيض غير المطبوخ جيدًا بشكل أو بآخر. يعتبر البيض بمفرده طعامًا صحيًا مليئًا بالعناصر الغذائية المهمة، ولكن من أجل أن يكون آمنًا لكبار السن، يجب طهيه بالكامل، كما هو الحال في البيض المخفوق أو المسلوق.

    7. الحليب غير المبستر

    غالبًا ما يُقدَّر الحليب غير المبستر كغذاء صحي نظرًا لمستوياته المعدنية السليمة والمستويات العالية من الدهون المفيدة، ولكن يجب على كبار السن تجنبه تمامًا. وذلك لأن الحليب غير المبستر يولد ويؤوي البكتيريا بمستويات أعلى من الحليب المبستر، والذي يتم تسخينه بشكل كبير لقتل البكتيريا الخطرة والحفاظ على الحليب آمنًا للاستهلاك البشري.

    في حين أن هذا لا يعني أن كبار السن بحاجة إلى الابتعاد عن الحليب تمامًا، إلا أن هذا يعني أنه يجب عليهم البقاء مع أنواع الحليب المبستر كامل الدسم.

    8. العصير غير المبستر

    لطالما اعتبر العصير غير المبستر غذاءً صحياً بسبب حقيقة أن قلة البسترة (الحرارة العالية) تترك مغذيات العصير سليمة. ومع ذلك، لسوء الحظ، فإن أي شيء غير مبستر يترك نفسه عرضة لتطور البكتيريا الخطيرة وكبار السن الذين يشربون العصائر غير المبسترة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والأمراض التي تنقلها الأغذية.

    لحسن الحظ، يمكن لكبار السن الحصول على نفس الفوائد الصحية للعصائر غير المبسترة عن طريق شرب عصائر الفاكهة والخضروات المبسترة عالية الجودة.

    9. الخبز المتعدد الحبوب

    يأتي هذا "الطعام الصحي" مع تحذير: بينما يمكن أن يكون الخبز متعدد الحبوب مفيدًا لكبار السن، فمن المهم إلقاء نظرة على قائمة المكونات عند اتخاذ قرارات شراء الخبز. إذا كان الخبز مصنوعًا من مجموعة من الدقيق المكرر، فمن المحتمل أنه لا يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، وإذا كان مصنوعًا من شراب الذرة عالي الفركتوز، فمن المحتمل أن يلحق المزيد من الضرر لجسم كبار السن.

    للتأكد من أن كبار السن يشترون ويستهلكون خبزًا صحيًا متعدد الحبوب، من المهم البحث عن أصناف مصنوعة من دقيق القمح الكامل والتأكد من عدم وجود أي شراب ذرة عالي الفركتوز بداخلها. يعد الخبز عنصرًا أساسيًا مهمًا لكبار السن، كما أن الأنواع عالية الجودة ومتعددة الحبوب يمكن أن تدعم صحة مجموعة متنوعة من أجهزة الجسم.

    10. الأطعمة قليلة الدسم

    في حين أن الحرب على الدهون مستعرة منذ سنوات، فليس من الحكمة عمومًا تجنب الأطعمة التي تحتوي على مستويات طبيعية من الدهون فيها. للدهون الصحية، مثل تلك الموجودة في الأسماك والمكسرات وزيت الزيتون، فوائد تحمي القلب ويمكن أن تساعد كبار السن في البقاء بصحة جيدة وفي حالة تأهب لسنوات عديدة. ومع ذلك، من المهم اختيار أصناف كاملة الدسم في أشياء مثل الحليب والزبادي. توفر هذه الدهون الصحية حماية للمخ والمفاصل ودعمًا للأصناف قليلة الدسم لن تفعل ذلك أبدًا.

    استنتاج

    ما هو جيد بالنسبة للفرد قد لا يكون جيدًا للجميع ويستحسن لكبار السن تجنب هذه "الأطعمة الصحية" العشرة مع تقدمهم في العمر. يساعد القيام بذلك كبار السن على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض التي تنقلها الأغذية ويساعدهم في الحفاظ على صحة جيدة وسعادة ولياقة ونشاط طوال سنواتهم الذهبية.

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