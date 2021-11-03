تسجيل
18:05 GMT03 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    باكستانيات يحملن المياه إلى منازلهن في أمسية ضبابية على مشارف إسلام أباد

    كيف يؤثر تغير المناخ على صحة الأطفال؟

    © AP Photo / Anjum Naveed
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104124/91/1041249114_0:235:4641:2845_1200x675_80_0_0_c849d58864f0541566b46f94e0b0aeb2.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202111031050615335-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%9F/

    يعاني العديد من الأطفال بسبب الطقس، خاصة بعد تغير المناخ الذي يشهده العالم، الأمر الذي جعل من تقلب الطقس تحديا صحيا صعبا يواجهه الأطفال.

    وكشف آرون برنشتاين، المدير المشارك لمركز المناخ والصحة والبيئة العالمية، في جامعة هارفارد، عن الآثار الصحية لتغير المناخ على الأطفال، وكيف يمكن للأهل الحفاظ على صحة أطفالهم، بحسب موقع "هارفاد تي إتش".

    حرائق غابات الأمازون، البرازيل أغسطس/ آب 2019
    © East News / Eraldo Peres
    منظمة الصحة: حرائق غابات الأمازون تهدد صحة الأطفال

    تأثير تغير المناخ على صحة الأطفال

    وفي إجابة برنشتاين عن استفسار بخصوص ما توصل إليه العلم عن تأثيرات تغير المناخ على صحة الأطفال، أكد أن تغير المناخ يجعل موجات الحر أكثر سخونة وأطول، وزيادة الحرارة تعني أن المزيد من الأطفال غير قادرين على الخروج واللعب.

    وأضاف أن تأثير تغير المناخ على صحة الأطفال يعد قضية حرجة، معللا ذلك بأن التحدي الصحي الأول الذي يواجه أطفالنا اليوم هو السمنة.

    وأكد أيضا أن زيادة الحرارة تؤدي إلى زيادة الأوزون، وهو ملوث للهواء يضر بالرئتين، وخاصة رئتي الأطفال المصابين بالربو.

    وقال برنشتاين إن الأوزون يمكنه أيضًا أن يضر بالنساء الحوامل وأجنتهن، إذ يرتبط تلوث الهواء بالولادة المبكرة.

    تغير المناخ وعلاقته بالالتهاب الرئوي

    ويسبب تغير المناخ المزيد من الأمطار الغزيرة والجفاف، كما تتسبب موجات الحر والجفاف في حرائق الغابات، الأمر الذي ينتج عنه حرائق الغابات.

    ومن المعروف أن حرائق الغابات تسبب تلوثا شديدا للهواء يؤدي إلى تفاقم نوبات الربو ويمكن أن يؤدي إلى التهابات الجهاز التنفسي، الأمر الذي يشمل أيضا الالتهاب الرئوي.

    أمراض القلب وتغير المناخ

    يمكن أن تكون الفيضانات وحرائق الغابات تجارب مؤلمة للأطفال، إذ يؤدي الإجهاد المرتبط بفقدان منزلهم أو مدرستهم إلى أمراض في وقت لاحق في الحياة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم.

    أطفال بوزن زائد يقفون على الميزان
    © AFP 2021 / RAUL ARBOLEDA
    دراسة تكشف سر "السمنة" لدى الأطفال

    كما ترتبط الفيضانات بشكل كبير بتفشي أمراض الإسهال، والتي تشكل خطورة خاصة على الرضع والأطفال الصغار.

    ويمكن أن يسبب الطقس القاسي أيضًا إلى إعاقة الوصول إلى الرعاية الطبية، مثلما حدث مع الإعصارين مايكل وفلورنسا أخيرا في الولايات المتحدة، ويمكن أن تغلق المستشفيات أو تُجبَر على إجلاء المرضى، وقد يكون الطفل الذي يحتاج إلى غسيل الكلى أو البخاخات أو جهاز التنفس الصناعي في مشكلة خطيرة إذا انقطعت الكهرباء.

    كيف يستفيد الأطفال من إجراءات معالجة تغير المناخ

    تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط، المساهمين الرئيسيين في تغير المناخ، يساعد في تحسين صحة الأطفال في الوقت الحالي. على سبيل المثال، يمكن ذلك من خلال حرق كميات أقل من الوقود الأحفوري، يساعد في تقليل تلوث الهواء.

    ويجب منع الأطفال من اللعب في الخارج، عندما تكون جودة الهواء سيئة جدا، بالإضافة إلى العمل على بناء مدن وبُنى تحتية تراعي تغير المناخ، يمكن أن نرى تحسينات فورية في صحة أطفالنا.

    كما أن استخدام الطاقة المتجددة، وخلق المزيد من المساحات الخضراء، يساعد على أن تكون مدننا أكثر برودة وستكون بها نسبة أقل من تلوث الهواء.

    ماذا يجب على الوالدين لحماية أطفالهم من تغير المناخ

    • كشف التقرير أن أهم نقطة يمكن أن يقوم بها الآباء، هي اتخاذ إجراءات لإزالة الكربون من حياة أطفالهم، الأمر الذي يساعد في تحسين صحة أطفالهم اليوم، وتوفير مناخ أكثر ملاءمة للعيش غدًا، بالإضافة إلى بعض النصائح المهمة التي تساعد في حماية الأطفال من تغير المناخ، وهي:
    • اختيار المشي أو ركوب الدراجات أو النقل العام كلما أمكن ذلك، واستخدام السيارات المشتركة، وابحث عن سيارة تتمتع باقتصاد أفضل في استهلاك الوقود، لأنه كلما زادت كمية الغاز الذي تحرقه السيارة لكل ميل، زاد تلوث الهواء الذي تسببه السيارة ضرراً.
    • استبدال وجبة اللحوم الحمراء بشيء نباتي مرة واحدة في الأسبوع، لأن لحم البقر يعتبر أكثر كثافة من حيث نسبة الكربون مقارنة بأي مصدر غذائي آخر.
    • تقليل إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، لأنه كلما اشترينا شيئا جديدًا، زادت بصمتنا الكربونية.
    • استمع لأطفالك، حيث يتعلم أطفالنا المزيد عن عالمنا المتغير أكثر مما تعلمناه، عندما يخبروننا أنهم يريدون التغيير، يجب علينا الاستماع والتعبير عن رغباتهم.
    • تسعى العديد من البلدات والمدن لإزالة الكربون، ويمكن للآباء أن يلعبوا دورًا في تشكيل هذه الجهود، عندما يتم إعادة تطوير منطقتك، اطلب وضع خطط لتسهيل المشي وركوب الدراجة بأمان، واطلب مساحة خضراء والوصول إلى وسائل النقل العام.

    انظر أيضا:

    الخارجية الروسية: مشاريع الغابات والطاقة النووية أدوات حقيقية لمكافحة تغير المناخ
    بايدن في قمة المناخ: التغير المناخي يكلفنا تريليونات الدولارات عبر الجفاف
    الاتحاد الأوروبي يتعهد بـ5 مليارات دولار إضافية حتى 2027 لمكافحة التغير المناخي
    صحيفة بريطانية تكشف عن أول بلد عربي عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مدربة الأسلحة النارية السعودية، منى الخريص، تعلّم فتى سعوديًا الاستخدام الآمن للأسلحة في ميدان الرماية Top-Gun في الرياض، المملكة العربية السعودية، 28 أكتوبر 2021
    الحسناء السعودية التي تعشق الأسلحة النارية
    عمليات التفتيش في إيران كالطيران في السحب الكثيفة
    وكالة الطاقة الذرية: عمليات التفتيش في إيران مثل الطيران في سماء كثيفة الغيوم
    إنفوجرافيك... ما هي أنوع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    ما هي أنواع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك