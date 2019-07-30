ميسي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في جزيرة إيبيزا

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن تعرضه للاعتداء من قبل بعض الأشخاص خلال حضوره حفل غنائي في جزيرة إيبيزا الإسبانية، مع زوجته وبعض زملائه في الفريق الكتالوني.

وكانت مقاطع فيديو قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر مغادرة ميسي لحفل غنائي برفقة بعض رجال الأمن، فيما تحدثت تقارير صحفية عن حدوث مشادة بين "البرغوث" وأحد الأشخاص.

A guy in the Ibiza party tried to fight with Messi. Messi is unharmed and was safely escorted out of the area by the security guards.



pic.twitter.com/tqJPPS100s — Barça Times Media (@BT_Clips) July 29, 2019

لكن ميسي قال، يوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "قضينا ليلة رائعة بالأمس في إيبيزا مع الأصدقاء، ولن نرد على أشياء ليس لها علاقة بالواقع".

وأضاف: "قضينا وقتا ممتعا، والجميع عاملنا جيدًا كما هو الحال دائمًا".

الاسطورة ليو ميسي ينفي عبر IG تعرضه لمشاكل وعراك في ايبيزا امس pic.twitter.com/HRoBCNgVFx — ميسي || Messi (@Team_10_Messi) July 29, 2019

وستنتهي عطلة ميسي في جزيرة إيبيزا، يوم 31 يوليو/تموز الجاري، بعدما قضى جزءا من إجازته في الأرجنتين، وآخر في أنتيجوا وبربودا بالكاريبي، حيث سينتظم في التدريبات مع برشلونة تحضيرا للموسم الجديد، الذي تنتظره فيه الكثير من التحديات.