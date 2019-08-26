تقارير: ليفربول مستعد للتخلي عن محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إيطالية صادرة يوم الأحد، أن نادي ليفربول الإنجليزي مستعد للتخلي عن نجمه المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة.

ونقل موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، عن تقارير إنجليزية، أن ليفربول مستعد للتنازل عن محمد صلاح نهاية الموسم الحالي "2019-2020".

وأكد الموقع، أن إدارة الريدز لن تسمح برحيل صلاح سوى في حالة واحدة هي تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي عن الموسم الحالي.

Liverpool ready to sell Salah next year: report https://t.co/F11Act3SRL pic.twitter.com/eWHHk8qu6q — CalcioMercato (En) (@CmdotCom_En) August 25, 2019

وساعد محمد صلاح ليفربول الموسم الماضي في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

وكان ليفربول تعاقد مع محمد صلاح قادما من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو.