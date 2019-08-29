بالفيديو... الزمالك يعلن رحيل أيمن حفني والمقاصة يعلن اقتراب ضمه

أعلن نادي الزمالك المصري، يوم الأربعاء، رحيل نجمه أيمن عن الفريق، خلال الفترة المقبلة بشكل نهائي، دون ذكر وجهته المقبلة.

وقال المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أمير مترضى منصور، إن أيمن حفني لاعب كبير ولكنه يرغب في الرحيل، وسيتم تحديد فريقه الجديد بعد موافقة المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك".

وأكد أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على فضائية "المحور" المصرية، "أن أيمن حفني سيرحل نهائيا عن نادي الزمالك عن الطريق البيع، حيث لا يستطع الفريق إعارة أكثر من خمسة لاعبين".



وفي السياق ذاته، قال المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة بكري سليم، إن فريقه اقترب من التعاقد من أيمن حفني وأن هناك تفاهم كبير مع إدارة الزمالك"، وفقا لموقع في "الجول" الرياضي المصري.

وبخصوص انفعال لاعب الزمالك السابق محمد إبراهيم خلال اللقاء، قال أمير مرتضى إن انفعال محمد إبراهيم مع ناديه مصر المقاصة وعصبيته خلال المباراة أمر غير متوقع خاصة أنه كان منذ شهر واحد لاعبا في الزمالك".

وأضاف: "كنت لا أود الحديث في هذا الأمر لأنه لم يعد لاعبًا في الزمالك، وكنا ننتظر منه دور إيجابي في احتواء أي توتر في ملعب المباراة ولكن حدث العكس وعمومًا نتمنى له التوفيق مع المقاصة"، بحسب موقع "كورة".

وكان نادي الزمالك تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد تغلبه بهدف نظيف أحرزه عبد الله جمعة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، على نظيره مصر المقاصة، يوم الأربعاء، في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في دور الثمانية.