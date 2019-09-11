استنادا إلى مواقع التواصل... اتحاد الكرة المصري يغرم شيكابالا والزمالك

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تغريم لاعب الزمالك، محمود عبد الرازق الشهير بـ "شيكابالا"، عن ما بدر منه خلال مباراة بيراميدز والفارس الأبيض بنهائي كأس مصر.

وكان الزمالك حصد نهائي كأس مصر بعدما تغلب على بيراميدز في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية بثلاثة أهداف دون رد.

تغريم الزمالك وشيكابالا

وأكدت اللجنة في بيان نشرته الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري على موقع "فيسبوك"، تغريم شيكابالا مبلغ 50 ألف جنيه، بسبب تحريك وإثارة جماهير نادي الزمالك للهتاف بعبارات خارجة تحوي ما يخالف الآداب العامة والروح و القيم الرياضية.

كان شيكابالا قد أوضح في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لم يوجه إهانة لأي منافس، مشيرا إلى رفضه التعصب.

كما غرمت اللجنة نادي الزمالك مبلغ 100 ألف جنيه بسبب ترديد جماهير الزمالك عبارات تحتوي على ألفاظ خارجة ضد لاعبي نادي بيراميدز والنادي الأهلي.

كيف استندت اللجنة في عقوبتها على شيكابالا

اعتمدت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة المصري على المواقع الإعلامية والإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، في إثبات واقعة تحريك شيكابالا وإثارة جماهير الزمالك للهتاف بعبارات خارجة ضد أندية أخرى.

معاقبة لاعبي بيراميدز

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق ثلاثة لاعبين من نادي بيراميدز، هم: علي جبر، عمر جابر، وأحمد الشناوي، بتوقيع غرامة قدرها ثلاثون ألف جنيه لكل منهم، عن واقعة عدم الصعود الي منصة التتويج لاستلام ميدليات المركز الثاني.

اللجنة توجه تحذيرات للزمالك وبيراميدز

وجهت لجنة الانضباط والأخلاق التحذير للجهاز الفني والإداري لنادي الزمالك بعدم الدخول لأرضية الملعب أثناء سير المباراة دون إذن الحكم .

كما حذرت فريقي الزمالك وبيراميدز للتأخر في نزول الملعب حالة بدء الشوط الثاني علي النحو المتقدم وصفه.

وأخيرا، حذرت حارس بيراميدز أحمد الشناوي حارس مرمي نادي بيراميدز لعدم التزامه بالزي المتفق عليه.