بالفيديو... أهداف يوفنتوس وباير ليفركوزن (3-0) في دوري أبطال أوروبا

فاز نادي يوفنتوس الإيطالي على نظيره الألماني باير ليفركوزن الألماني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباارة التي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.