بالفيديو... أهداف يوفنتوس وباير ليفركوزن (3-0) في دوري أبطال أوروبا

أحرز أهداف المباراة ليوفنتوس، جونزالو هيجواين "17 ق"، وفيديريكو بيرنارديسكي "62 ق"، وكريستيانو رونالدو "89".
دوري ابطال اوربا : يوفنتوس 3 × 0 ليفركوزن | هدف رونالدو..د89 " 🎥— اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 1, 2019
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
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بهذا الفوز رفع يوفنتو رصيده إلى 4 نقاط ليحتل صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد المتصدر، بينما يظل ليفركوزن بدون نقاط في ذيل الترتيب.
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