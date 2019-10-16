بالفيديو... أهداف مباراة الجزائر وكولومبيا (3-0) الودية

فاز منتخب الجزائر على نظيره الكولومبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت ضمن الأجندة الدولية يوم الثلاثاء.

أحرز أهداف الجزائر بغداد بونجاح، رياض محرز "هدفين"، في الدقائق (14، 19، 64).



وكان المنتخب الجزائري تعادل وديا في بداية الأسبوع الجاري مع منتخب الكونغو 1/1، فيما تعادل المنتخب الكولومبي سلبيا مع مضيفه التشيلي.