بالفيديو... أهداف مباراة إشبيلية وريال بيتيس (2-1) في الدوري الإسباني

وأحرز فريق المدرب يولن لوبتيجي هدف التقدم في الدقيقة 14 عندما استغل المهاجم لوكاس أوكامبوس كرة حائرة دون تشتيت وسدد في مرمى جويل روبلس حارس بيتيس.
وأدرك لورين مورون هداف بيتيس التعادل لأصحاب الأرض في نهاية الشوط الأول بعد تسديدة من مدى قريب.
الدوري الاسباني | اشبيلية 1 × 1 بيتيس | هدف التعادل بيتيس , بايييييييييييت HD— فيصل اهداف (@MvQkv) November 10, 2019
حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/rww10ZCXHN
واستعاد إشبيلية التقدم بعد عشر دقائق من الشوط الثاني بواسطة المهاجم الهولندي لوك دي يونج ثم نجا من ضغط كبير قرب النهاية ليحقق الانتصار وتنطلق احتفالات اللاعبين.
الدوري الاسباني | اشبيلية 2 × 1 بيتيس | هدف اشبيلية الثاني , دي يوووووونغ HD— فيصل اهداف (@MvQkv) November 10, 2019
حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/X7NxXhchnQ
ويحتل إشبيلية المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 13 مباراة، ويتساوى في رصيد النقاط مع أتليتيكو مدريد ثالث الترتيب، ويتأخر بنقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبرشلونة المتصدر. وتتبقى مباراة قمة مؤجلة بين العملاقين برشلونة وريال.
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