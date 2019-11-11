بالفيديو... أهداف مباراة إشبيلية وريال بيتيس (2-1) في الدوري الإسباني

تقدم إشبيلية إلى المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد الفوز بمباراة قمة خارج الأرض 2-1 أمام ريال بيتيس يوم الأحد.

وأحرز فريق المدرب يولن لوبتيجي هدف التقدم في الدقيقة 14 عندما استغل المهاجم لوكاس أوكامبوس كرة حائرة دون تشتيت وسدد في مرمى جويل روبلس حارس بيتيس.

وأدرك لورين مورون هداف بيتيس التعادل لأصحاب الأرض في نهاية الشوط الأول بعد تسديدة من مدى قريب.

الدوري الاسباني | اشبيلية 1 × 1 بيتيس | هدف التعادل بيتيس , بايييييييييييت HD



حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/rww10ZCXHN — فيصل اهداف (@MvQkv) November 10, 2019

واستعاد إشبيلية التقدم بعد عشر دقائق من الشوط الثاني بواسطة المهاجم الهولندي لوك دي يونج ثم نجا من ضغط كبير قرب النهاية ليحقق الانتصار وتنطلق احتفالات اللاعبين.

الدوري الاسباني | اشبيلية 2 × 1 بيتيس | هدف اشبيلية الثاني , دي يوووووونغ HD



حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/X7NxXhchnQ — فيصل اهداف (@MvQkv) November 10, 2019

ويحتل إشبيلية المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 13 مباراة، ويتساوى في رصيد النقاط مع أتليتيكو مدريد ثالث الترتيب، ويتأخر بنقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبرشلونة المتصدر. وتتبقى مباراة قمة مؤجلة بين العملاقين برشلونة وريال.