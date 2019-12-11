رسميا... نابولي يعلن إقالة مدربه أنشيلوتي بعد تأهله بدوري أبطال أوروبا

أقال نادي نابولي الإيطالي، مدربه كارلو أنشيلوتي، يوم الثلاثاء، من منصبه كمدير فني للفريق.

وكان أنشيلوتي استطاع التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوز ساحق على جينك البلجيكي بأربعة أهداف نظيفة.

وتحوم الشكوك منذ فترة حول خبقاء أنشيلوتي في قيادة الفريق الإيطالي، الذي فقد 24 نقطة في صراعه على لقب الكالتشيو من أصل 15 مباراة لعبها.

وقال النادي في بيان "قرر نابولي إقالة كارلو أنشيلوتي من منصب المدرب الأول للفريق. تبقى قائمة علاقة الصداقة والتقدير والاحترام المتبادل بين النادي ورئيسه أوريليو دي لورينتيس وكارلو أنشيلوتي".

La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti.

Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2019

وجاءت الإقالة بعد أسابيع من التوتر في النادي حيث انتقد أنشيلوتي قرار دي لورينتيس، مالك النادي، بإجبار الفريق على الدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوع واحد.

وخرج اللاعبون من المعسكر بعد منتصف الفترة ورفضوا البقاء في الفندق رغم مواصلة المران بشكل طبيعي.

نابولي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بفارق 17 نقطة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة.

وارتبط اسم كارلو أنشيلوتي بتولي قيادة آرسنال الإنجليزي، خلفًا للإسباني المقال أوناي إيمري.