رونالدو "مهووس" بالساعات باهظة الثمن... صور

أظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، هوسه الكبير باقتناء الساعات الفاخرة والتي تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من الدولارات.

رونالدو فاز بجائزة أفضل لاعب في عام 2019، يوم الأحد، خلال النسخة الـ11 من حفل جوائز دبي "جلوب سوكر" العالمية التي أقيمت في مدينة دبي الإماراتية.

وخلال حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" ظهر رونالدو يرتدي ساعة "رولكس" منذ الذهب الأبيض في يده اليسرى مرصعة بالألماس، قدر ثمنها بنحو 380 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

وأيضا ارتدى رونالدو خاتما ودبلة مرصعين بالأماس قدر ثمنهما بأكثر من 250 أف حنيه إسترليني.

Cristiano Ronaldo wears £200k women’s engagement ring and £50k diamond band along with flashy £380k Rolex watch https://t.co/85iBmda5AW pic.twitter.com/niDBudNyuA — Independent Eagle (@IndependentEag3) December 29, 2019

وتعد تلك المرة الثانية التي يظهر فيها نجم ريال مدريد السابق بساعة يبلغ ثمنها مئات الآلاف من الدولارات، حيث ارتدى ساعة من الزمرد والألماس قد يزيد ثمنها عن 1.85 مليون دولار، خلال المؤتمر الصحفي قبيل مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في مجموعات دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وكانت الساعة باهظة الثمن تحتوي على أكثر من 424 قيراط من الألماس والزمرد، وفقا لموقع صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

Cristiano Ronaldo showed off his £930,000 diamond encrusted wrist watch pic.twitter.com/LeujH4PIlS — BamSports1 (@Sports1Bam) October 23, 2018

وقال رونالدو بعد فوزه بالجائزة، "يشرفني الفوز بجائزة جلوب سوكر مرة أخرى".

وأضاف: "هي لحظة رائعة للغاية، لتقاسم هذه الجائزة مع عائلتي، تحية طيبة للجميع.. أراك قريبا دبي".