أهداف مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي (2-0) في الدوري الإنجليزي... فيديو

فاز نادي مانشسر يونايتد الإنجليزي على نظيره تشيلسي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.