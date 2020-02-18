فواكه وأطعمة وأعشاب تعالج النحافة وتزيد الوزن

ذكر الموقع الإلكتروني "الكونسلتو"، اليوم، الثلاثاء، أن من بين هذه الأعشاب والأطعمة ، الزنجبيل والبابونج والأيروفيدا وفاكهة القشطة وقشر البرتقال والهندباء.

1- الزنجبيل

أحد الأعشاب الطبيعة التي لها مفعول السحر في زيادة الوزن والتخلص من النحافة، وذلك بسبب احتوائه على زيوت أساسية ومركبات كيميائية، أثبتت فاعليتها في معالجة اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم، وتنظيم عملية الأيض، ومعالجة سد الشهية.

2- البابونج

يشتهر شاي البابونج بأنه أحد المشروبات الدافئة التي تساعد على الاسترخاء والتخلص من مشاعر القلق والتوتر، كما أنه علاج فعال في التغلب على المشكلات الهضمية، وزيادة الوزن.

3-أعشاب الأيروفيدا

تُعرف الأيروفيدا بعلم الحياة، وهي أحد أساليب العلاج الهندية المستخدمة منذ آلاف السنين، وتساعد على استعادة 5 كيلو من الوزن في فترة قصيرة.

4- فاكهة القشطة

إحدى الفواكه التي تنمو في المناطق الاستوائية، وتتميز بمذاقها الشهي، ولكن لها خصائص علاجية في التخلص من النحافة وزيادة الوزن، وذلك لأنها علاج طبيعي لفتح الشهية وتحسين عملية الأيض.

5-قشر البرتقال

من الفواكه الحمضية الذي يحسن من عملية هضم الطعام، لاحتوائه على ألياف غذائية، ولقشر البرتقال نفس فوائد الثمرة بالإضافة إلى التخفيف من إفرازات الجسم وتحسين عملية الأيض.

6-الهندباء

مكمل عشبي يعمل على زيادة الوزن، وهي مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، لذا تحسن من كتلة الوزن بشكل ملحوظ، وتعتبر أحد أفضل الاختيارات العشبية للمصابين بالنحافة.