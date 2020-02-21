يكشف حقيقة كوريا الجنوبية... صحفية كورية شمالة تشيد بفلم "باراسايت"

واعتبرت الصحيفة أن الفيلم الكوري الجنوبي عمل فني رائع وأنه كشف "حقيقة الهوة الواسعة بين الفقراء والأغنياء" في كوريا الجنوبية، بحسب "رويترز".

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيلم يشكل "عملا فنيا رائعا تمكن بحس فني عال وقاطع من سبر أغوار حقيقة حفنة من المرابين الذي يعيشون حياة مرفهة مع ممارسة سطوتهم على الأغلبية الساحقة التي يعتبرون أفرادها في مرتبة الكلاب أو الخنازير".

ويعتبر فيلم "باراسايت - طفيلي" أول فيلم غير ناطق باللغة الإنكليزية يفوز بجائزة أوسكار العالمية، منذ تأسيس الجائزة قبل 92 عاما.

وحصد الفيلم أربع جوائز أوسكار عالمية، كأفضل إخراج وأفضل سيناريو وأفضل فيلم روائي دولي من إخراج بونج جون.

ويعكس الفيلم واقع اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، من خلال تجسيد قصة عائلتين من كوريا الجنوبية، عائلة بارك الثرية وعائلة كيم الفقيرة.