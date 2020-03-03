مجموعات نارية في قرعة دوري أمم أوروبا

فيما وقع المنتخب الإيطالي في مجموعة نارية رفقة هولندا، وبولندا.
وجاءت المجموعات على النحو التالي..
المستوى الأول:
المجموعة الأولى: بولندا - البوسنة والهرسك - إيطاليا - هولندا.
المجموعة الثانية: أيسلندا - الدنمارك - بلجيكا - إنجلترا.
⚽️ 𝐃𝐑𝐀𝐖 𝐏𝐎𝐓𝐒 ⚽️#NationsLeague | 18:00 CET pic.twitter.com/p5QnsdrF3P— UEFA Nations League (@EURO2020) March 3, 2020
المجموعة الثالثة: كرواتيا - السويد - فرنسا - البرتغال.
المجموعة الرابعة: ألمانيا - أوكرانيا - إسبانيا - سويسرا.
المستوى الثاني:
المجموعة الأولى: رومانيا - أيرلندا الشمالية - النرويج - النمسا.
المجموعة الثانية: إسرائيل - سلوفاكيا - اسكتلندا - جمهورية التشيك.
🇵🇹 One man dominated the 2019 #NationsLeague Goal of the Tournament category – guess who?!— UEFA (@UEFA) March 3, 2020
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المجموعة الثالثة: المجر - تركيا - صربيا - روسيا.
المجموعة الرابعة: بلغاريا - جمهورية أيرلندا - فنلندا - ويلز.
المستوى الثالث:
المجموعة الأولى: أذربيجان - لوكسمبورج - قبرص - الجبل الأسود.
المجموعة الثانية: أرمينيا - إستونيا - مقدونيا الشمالية - جورجيا.
🏆 Who will be celebrating 2020/21 #NationsLeague success?— UEFA Nations League (@EURO2020) March 3, 2020
المجموعة الثالثة: مولدوفا - سلوفينيا - كوسوفو - اليونان.
المجموعة الرابعة: كازاخستان - ليتوانيا - روسيا البيضاء - ألبانيا.
المستوى الرابع:
المجموعة الأولى: مالطا - أندورا - لاتفيا - سان مارينو.
المجموعة الثانية: سان مارينو - ليتنشتاين - جبل طارق.
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